Archivia i tuoi file per sempre con l'offerta Lifetime di pCloud

Se stai cercando uno spazio cloud affidabile dove conservare documenti, foto, video e file di lavoro senza dover pagare un abbonamento ogni mese, pCloud propone un’alternativa interessante. Il servizio punta su un modello semplice: archiviazione online sicura, accessibile da qualsiasi dispositivo e con la possibilità di scegliere piani a vita con pagamento unico. L’interfaccia è pensata per essere immediata anche per chi non è esperto, mentre le funzionalità avanzate rispondono alle esigenze di professionisti, creativi e team che lavorano con grandi quantità di dati.
I prezzi dei piani Lifetime di pCloud
Oltre ai classici piani mensili e annuali, pCloud offre piani Lifetime, che si pagano una sola volta e restano validi per sempre. I prezzi attualmente disponibili sono:
-
Premium 500 GB a vita: 199 € (invece di 299 €) con 500 GB di spazio e 500 GB di traffico per link condivisi
-
Premium Plus 2 TB a vita: 399 € (invece di 599 €) con 2 TB di spazio e 2 TB di traffico per link condivisi
-
Ultra 10 TB a vita: 1.190 € (invece di 1.890 €) con 10 TB di spazio e 2 TB di traffico per link condivisi
Tutti i piani includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni e pagamenti protetti tramite crittografia SSL a 256 bit.
Sicurezza e controllo dei dati
Uno dei punti di forza di pCloud è l’attenzione alla sicurezza. I dati sono archiviati in data center certificati e protetti dalle rigide leggi sulla privacy svizzere. La piattaforma utilizza crittografia AES a 256 bit per i file e connessioni TLS/SSL per il trasferimento dei dati. È inoltre possibile recuperare versioni precedenti dei file e ripristinare contenuti eliminati fino a 30 giorni prima.
Condivisione, sincronizzazione e media sempre accessibili
pCloud consente di caricare file di qualsiasi dimensione, sincronizzarli automaticamente tra dispositivi e accedervi anche offline. La condivisione avviene tramite link personalizzabili e protetti da password, utili per collaborare o inviare file di grandi dimensioni. Per foto, musica e video è disponibile uno streaming diretto dal cloud, senza occupare spazio locale.
Per chi desidera condividere lo spazio con altre persone, è disponibile anche il piano pCloud Family, che permette di gestire fino a cinque utenti con un unico account. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.