Archivia i tuoi file per sempre con l'offerta Lifetime di pCloud

I prezzi dei piani Lifetime di pCloud

Oltre ai classici piani mensili e annuali, pCloud offre piani Lifetime, che si pagano una sola volta e restano validi per sempre. I prezzi attualmente disponibili sono:

Premium 500 GB a vita : 199 € (invece di 299 €) con 500 GB di spazio e 500 GB di traffico per link condivisi

Premium Plus 2 TB a vita : 399 € (invece di 599 €) con 2 TB di spazio e 2 TB di traffico per link condivisi

Ultra 10 TB a vita: 1.190 € (invece di 1.890 €) con 10 TB di spazio e 2 TB di traffico per link condivisi

Tutti i piani includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni e pagamenti protetti tramite crittografia SSL a 256 bit.

Sicurezza e controllo dei dati

Uno dei punti di forza di pCloud è l’attenzione alla sicurezza. I dati sono archiviati in data center certificati e protetti dalle rigide leggi sulla privacy svizzere. La piattaforma utilizza crittografia AES a 256 bit per i file e connessioni TLS/SSL per il trasferimento dei dati. È inoltre possibile recuperare versioni precedenti dei file e ripristinare contenuti eliminati fino a 30 giorni prima.

Condivisione, sincronizzazione e media sempre accessibili

pCloud consente di caricare file di qualsiasi dimensione, sincronizzarli automaticamente tra dispositivi e accedervi anche offline. La condivisione avviene tramite link personalizzabili e protetti da password, utili per collaborare o inviare file di grandi dimensioni. Per foto, musica e video è disponibile uno streaming diretto dal cloud, senza occupare spazio locale.

Per chi desidera condividere lo spazio con altre persone, è disponibile anche il piano pCloud Family, che permette di gestire fino a cinque utenti con un unico account. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.