Archivia i tuoi file per sempre con l'offerta Lifetime di pCloud

pCloud è un servizio di cloud storage sicuro con piani a vita, pagamento unico, privacy svizzera, strumenti di backup e condivisione, pensato per uso personale e professionale.
Cloud & Hosting
Se stai cercando uno spazio cloud affidabile dove conservare documenti, foto, video e file di lavoro senza dover pagare un abbonamento ogni mese, pCloud propone un’alternativa interessante. Il servizio  punta su un modello semplice: archiviazione online sicura, accessibile da qualsiasi dispositivo e con la possibilità di scegliere piani a vita con pagamento unico. L’interfaccia è pensata per essere immediata anche per chi non è esperto, mentre le funzionalità avanzate rispondono alle esigenze di professionisti, creativi e team che lavorano con grandi quantità di dati.

Scopri l’offerta di pCloud

I prezzi dei piani Lifetime di pCloud

Oltre ai classici piani mensili e annuali, pCloud offre piani Lifetime, che si pagano una sola volta e restano validi per sempre. I prezzi attualmente disponibili sono:

  • Premium 500 GB a vita: 199 € (invece di 299 €) con 500 GB di spazio e 500 GB di traffico per link condivisi

  • Premium Plus 2 TB a vita: 399 € (invece di 599 €) con 2 TB di spazio e 2 TB di traffico per link condivisi

  • Ultra 10 TB a vita: 1.190 € (invece di 1.890 €) con 10 TB di spazio e 2 TB di traffico per link condivisi

Tutti i piani includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni e pagamenti protetti tramite crittografia SSL a 256 bit.

Sicurezza e controllo dei dati

Uno dei punti di forza di pCloud è l’attenzione alla sicurezza. I dati sono archiviati in data center certificati e protetti dalle rigide leggi sulla privacy svizzere. La piattaforma utilizza crittografia AES a 256 bit per i file e connessioni TLS/SSL per il trasferimento dei dati. È inoltre possibile recuperare versioni precedenti dei file e ripristinare contenuti eliminati fino a 30 giorni prima.

Condivisione, sincronizzazione e media sempre accessibili

pCloud consente di caricare file di qualsiasi dimensione, sincronizzarli automaticamente tra dispositivi e accedervi anche offline. La condivisione avviene tramite link personalizzabili e protetti da password, utili per collaborare o inviare file di grandi dimensioni. Per foto, musica e video è disponibile uno streaming diretto dal cloud, senza occupare spazio locale.

Per chi desidera condividere lo spazio con altre persone, è disponibile anche il piano pCloud Family, che permette di gestire fino a cinque utenti con un unico account. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 dic 2025

Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
15 dic 2025
