Archivia le foto delle vacanze sul cloud e portale sempre con te

Conservare le foto delle vacanze sul cloud è diventato facile ed economico, anche se non per tutti i casi. La tendenza a usare queste soluzioni di archiviazioni digitali è aumentata per tre validi motivi: il rischio di perdere i preziosi dati a causa di un crash del computer, un virus informatico o una formattazione accidentale. Internxt è uno dei servizi cloud migliori, e risolve tutte queste preoccupazioni con i suoi piani a vita scontati dell’80%.

Foto delle vacanze sul cloud di Internxt

Grazie a Internxt e allo sconto dell’80% sui piani a vita, hai l’opportunità di mettere al sicuro non solo le tue foto, ma qualsiasi tipo di file digitale. Ma cos’ha di così speciale? Cominciamo dalla sicurezza. Utilizzando la crittografia end-to-end e la tecnologia distribuita, il tool garantisce che i tuoi dati siano protetti da chiunque voglia metterci le mani sopra. Mentre tu sei rilassato in spiaggia o sorseggi un caffè in un bar, Internxt si occupa della protezione dei tuoi file.

Oltre alla sicurezza, c’è la facilità d’uso: caricare, organizzare e condividere i tuoi file sarà facilissimo grazie all’interfaccia user-friendly. Niente più cartelle disordinate e file sparpagliati. E la capacità? Praticamente infinita. Non dovrai più cancellare foto o video perché la memoria del dispositivo è piena. Insomma, con Internxt, lo spazio non è più un problema. La piattaforma di Internxt è inoltre compatibile con tutti i principali sistemi operativi e dispositivi (Windows, Mac, Android o iOS).

Ora, parlando di prezzi, Internxt offre piani a vita con sconti incredibili: 2 TB a 180 euro invece di 900, 5 TB a 380 euro anziché 1900, e 10 TB a 580 euro invece di 2900.

Metti subito al sicuro le foto delle vacanze sul cloud di Internxt, così potrai rivederle quando e dove vuoi. Niente più stress da perdita di dati, ma solo il piacere di ricordare i bei momenti passati.