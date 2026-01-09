 Archiviazione cloud per sempre e in sconto del 37%: la promo di pCloud
Con pCloud hai un cloud storage a vita, senza pagamenti mensili. E adesso c'è un'ulteriore incentivo: tutti i piani sono proposti in forte sconto.
Con pCloud hai un cloud storage a vita, senza pagamenti mensili. E adesso c'è un'ulteriore incentivo: tutti i piani sono proposti in forte sconto.

Scegliere pCloud significa puntare su uno spazio di archiviazione permanente, acquistabile con un’unica soluzione e senza canoni ricorrenti.

Le offerte attive sul sito ufficiale permettono di bloccare il prezzo una volta per tutte, con importi a partire da 199 euro. Sono la scelta ideale per chi desidera conservare in modo sicuro foto, video, documenti e file multimediali senza pensare a rinnovi mensili o costi imprevisti. Detto ciò, vediamo nel dettaglio la promo di pCloud.

Vai all’offerta di pCloud

Protezione dei dati e fino a 10 TB di spazio cloud a vita scontato: ecco pCloud

pCloud opera nel settore del cloud storage da oltre un decennio e oggi è utilizzato da più di 22 milioni di persone a livello globale. Un risultato ottenuto grazie a una piattaforma sicura, semplice da usare e adatta sia alle esigenze private sia a quelle professionali.

Le attuali tariffe a vita prevedono:

  • 500 GB a 199 euro invece di 299 euro;
  • 2 TB a 399 euro invece di 599 euro;
  • 10 TB a 1.190 euro invece di 1.890 euro.

Tutti i piani beneficiano delle stringenti normative svizzere sulla privacy, con dati ospitati in data center certificati. Durante il trasferimento, i file sono protetti dal protocollo TLS/SSL, mentre la crittografia AES a 256 bit assicura un livello di sicurezza elevatissimo.

Con pCloud è possibile effettuare diverse operazioni, tra cui:

  • Caricare file senza limiti di velocità;
  • Ripristinare versioni precedenti o elementi cancellati fino a 30 giorni;
  • Condividere documenti tramite link protetti e cartelle collaborative;
  • Riprodurre musica e video direttamente dal cloud;
  • Gestire backup automatici anche da servizi esterni.

Da menzionare infine la sincronizzazione continua, che garantisce l’accesso ai contenuti da qualsiasi dispositivo.

I costi sono chiari e definitivi, con pagamenti protetti e garanzia di rimborso di 14 giorni, per provare il servizio senza pensieri. Per approfittare delle promozioni in corso basta andare sul sito di pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 gen 2026

Edoardo D'amato
Pubblicato il
9 gen 2026
