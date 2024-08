Archiviazione cloud sicura e crittografata con Internxt (80% di sconto)

L’estate è uno dei periodi dell’anno in cui ci si accorge all’improvviso di non avere abbastanza spazio per conservare foto e video dell’ultima vacanza appena conclusa. Oppure dell’importanza di fare affidamento su uno spazio di archiviazione sicuro, magari in seguito a un furto del proprio telefono/computer o dopo la perdita accidentale di numerosi contenuti multimediali.

La soluzione migliore è rappresentata da un servizio di cloud storage crittografato e con un’architettura a conoscenza zero. Tra questi, uno dei migliori è Internxt, servizio di archiviazione cloud sicuro con base in Spagna. A questo proposito, segnaliamo che con la promozione estiva è possibile beneficiare di uno sconto pari all’80% su tutti i piani, con prezzi a partire da 0,95 euro al mese.

Archiviazione cloud sicura e crittografata con Internxt

La piattaforma Internxt offre spazi di archiviazione cloud fino a 10 TB, con il più alto sistema di crittografia e una struttura a conoscenza zero. In merito a quest’ultima caratteristica, Internxt si distingue dagli altri servizi concorrenti per proporre una piattaforma in cui è possibile conservare foto, video, documenti personali e di lavoro con la consapevolezza che nessuno possa avere loro accesso, né i dipendenti dell’azienda né tantomeno società di terze parti.

Per quanto riguarda i piani in offerta, ecco la panoramica completa:

Piani Individuali con fatturazione annuale

200 GB in offerta a 9,20 euro l’anno invece di 45,99 euro

2 TB in offerta a 22 euro l’anno invece di 109,99 euro

5 TB in offerta a 40 euro l’anno invece di 199,99 euro

10 TB in offerta a 60 euro l’anno invece di 299,99 euro

Piani a vita (pagamento unico)

2 TB in offerta a 180 euro invece di 900 euro

5 TB in offerta a 380 euro invece di 1.900 euro

10 TB in offerta a 580 euro invece di 2.900 euro

Puoi visualizzare offerte e caratteristiche di ciascun piano su questa pagina dedicata di Internxt.