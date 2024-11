Archiviazione cloud sicura e crittografata con pCloud

Affidarsi a un servizio di archiviazione cloud affidabile è importante non solo per mantenere privati file personali come foto e video, ma anche per custodire documenti di lavoro di una certa rilevanza. Tra le migliori soluzioni oggi disponibili si annovera pCloud, azienda con sede in Svizzera che offre un’archiviazione cloud sicura e crittografata.

L’ultima offerta lanciata sui piani individuali a vita consente di risparmiare fino a 700 euro, grazie a uno sconto pari al 37% per il piano Ultra da 10 TB. Inoltre, la promozione in corso prevede la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 14 giorni dalla data di acquisto (garanzia Soddisfatti o rimborsati).

Per accedere all’offerta sui piani cloud a vita, con prezzi a partire da 199 euro (vedere immagine qui sotto) occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale pCloud.

L’offerta di pCloud sui piani cloud a vita

Con pCloud gli utenti hanno l’opportunità di conservare i loro file più importanti in uno spazio cloud sicuro. Uno dei suoi principali punti di forza è la protezione dei file personali di livello superiore, grazie alla tutela delle leggi svizzere, tra le più severe in materia di dati personali. Questo perché, semplicemente, l’azienda ha la propria base in Svizzera.

Un altro vantaggio del servizio di cloud storage svizzero è l’utilizzo dei certificati di sicurezza TLS/SSL e della crittografia lato client. Ciò aumenta il grado di protezione dei file, assicurando a ciascun utente la massima privacy dei propri ricordi.

Altre caratteristiche chiave del servizio sono l’accesso su qualsiasi dispositivo, anche offline, la facilità d’uso della piattaforma, la sincronizzazione in tempo reale e la possibilità di condividere i file di grandi dimensioni con le persone desiderate.

I dettagli completi dell’offerta sui piani individuali a vita sono disponibili a questa pagina del sito pCloud.