Arduino VENTUNO Q: nuova scheda per robotica e AI

Qualcomm ha annunciato una nuova scheda per robotica e AI. Arduino VENTUNO Q è in pratica una versione potenziata dalla Arduino UNO Q che offre una potenza di calcolo sufficiente per diverse applicazioni avanzate in ambito industriale, ma può essere utilizzata anche dagli sviluppatori. Il prezzo sarà ovviamente molto più alto (non è stato ancora comunicato).

Arduino VENTUNO Q: specifiche complete

Come per Arduino UNO Q è stata utilizzata un’architettura a doppio processore. Sulla nuova scheda Arduino VENTUNO Q sono però installati chip più potenti. Quello principale è il Qualcomm Dragonwing IQ-8275 che integra una CPU Kryo a otto core, una GPU Adreno 623 e una NPU Hexagon che raggiungere i 40 TOPS. Quest’ultima permette l’elaborazione locale dei modelli AI, in maniera simile ai Copilot+ PC.

È inoltre presente il microcontrolllore STM32H5F5 con Arm Cortex M33, 4 MB di memoria flash e 1,5 MB di RAM. Il chip Qualcomm viene quindi sfruttato per le applicazioni AI, mentre il chip di STMicroelectronics consente il controllo robotico a bassa latenza.

Sulla scheda ci sono anche 16 GB di memoria LPDDR5, 64 GB di storage eMMC (espandibili con moduli M.2), connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e 2.5Gb Ethernet (porta RJ45), tre connettori per fotocamere, porta USB-C con supporto DisplayPort, due porte USB Type-A, uscita HDMI e connettori per Arduino UNO shield e Raspberry Pi Hat.

Arduino VENTUNO Q è compatibile con Linux (Ubuntu e Debian) e ROS (Robot Operating System) 2. Oltre ai tool standard di sviluppo è possibile utilizzare Arduino App Lab. Qualcomm ha elencato alcuni utilizzi, tra cui assistente vocale AI, riconoscimento delle gesture, bracci robotici, robot autonomi, monitoraggio del traffico e controllo qualità.

Può essere collegato al computer tramite porta USB-C o rete. In alternativa diventa un single board computer aggiungendo mouse, tastiera e monitor. Sarà in vendita nel secondo semestre su Arduino Store o rivenditori ufficiali.