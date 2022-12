Come vedere Argentina-Australia in streaming

Argentina-Australia sembra un match dall’esito scontato e già deciso, ma la prima fase dei mondiali di calcio in Qatar ha insegnato a non dar nulla per certo. L’incontro, valido per gli ottavi di finale del torneo, va in scena alle ore 20:00 di sabato 3 dicembre, ospitato nella cornice dell’impianto Ahmad bin Ali Stadium di Doha. Ecco come guardare la partita in diretta streaming gratis, senza abbonamenti né sottoscrizioni a pagamento.

Argentina-Australia: guarda la partita in diretta streaming

Poiché il servizio pubblico detiene in esclusiva i diritti sull’intera competizione, non bisogna far altro che accedere alla piattaforma RaiPlay, da qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet, computer o televisori dotati di accesso a Internet. Chi si trova a casa, in alternativa, può sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1) oppure vederla a risoluzione 4K (al numero 101) se in possesso di un apparecchio compatibile con il nuovo standard HbbTV.

Nel corso della loro storia, le due nazionali si sono sfidate sette volte in totale, nel periodo compreso tra il 1988 e il 2007. Il bilancio è nettamente a favore dell’Albiceleste con cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta. Anche questa volta, Leo Messi e i suoi compagni sono dati come già quasi qualificati ai quarti dai pronostici dei bookmaker, ma attenzione alle sorprese: in una gara secca da 90 minuti può accadere di tutto.

Argentina-Australia si può guardare in streaming con telecronaca in italiano anche dall’estero. Non bisogna far altro che connettersi a RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). In questo modo si ottiene l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.