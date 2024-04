Argylle è disponibile su Apple TV+: guardalo ora in streaming

In cerca di un’idea per il film da guardare questa sera? Allora ti suggeriamo Argylle, finalmente disponibile su Apple TV+, una divertente commedia d’azione con un cast d’eccezione. Se non sei abbonato puoi usufruire di una prova gratuita di 7 giorni e poi decidere se confermarla abbonandoti o disdire senza costi aggiuntivi.

Argylle è in streaming: di cosa parla il film

Un’avventura ricca di azione e suspense è la vera protagonista di Argylle. Il cast stellare che la compone include Bryce Dallas Howard nel ruolo dell’autrice Elly Conway e Henry Cavill come l’affascinante agente segreto Argylle.

La storia si concentra così su Elly e sul suo improbabile alleato, la spia Aidan interpretata da Sam Rockwell, mentre cercano di smascherare un malvagio cartello di spie. Ciò che inizia come la trama dei romanzi di Elly diventa una pericolosa realtà quando scoprono che la loro storia rispecchia le azioni di un’organizzazione segreta reale.

Accompagnati dal gatto Alfie, Elly e Aidan si trovano coinvolti in un pericoloso gioco del gatto e del topo, cercando di evitare assassini e crisi globali. Argylle combina sapientemente azione, suspense e humor e ti terrà incollato allo schermo fino alla fine.

Prova Apple TV+ gratis per 7 giorni e approfittane per guardare Argylle in streaming per una serata all’insegna dell’azione e del divertimento.