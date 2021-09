Arlo: la telecamera di videosorveglianza che cercavi (-30€)

Se vuoi tenere la tua casa in completa sicurezza non puoi non fare affidamento su una fantastica telecamera di videosorveglianza. Questa di Arlo è in promozione su Amazon a soli €99,99. Praticamente la acquisti risparmiando €30 sul prezzo di listino per non pentirtene neanche un secondo.

Con le spedizioni rapide lo ricevi gratuitamente a casa tua in tutta Italia.

Arlo: la sua piccola telecamera di videosorveglianza è una bomba

Se passi diverse ore fuori casa ma vuoi comunque essere sicuro che il tuo appartamento non sia correndo dei rischi, una telecamera di videosorveglianza è quello che fa per te. Grazie alle offerte di settembre Amazon puoi acquistare la Essential indoor di Arlo con una spesa minima. Dalle dimensioni estremamente ridotte e in colorazione nera, la posizioni praticamente dove vuoi senza né dare nell'occhio né farti problemi sul posto che potrebbe occupare.

Con la sua lente registra video in 1080 pixel, quindi non ti fa mancare proprio nulla dato che cattura anche il dettaglio più minuscolo. Ovviamente è dotata di visione notturna così che anche le ore poco illuminate non possano rappresentare un ostacolo.

Sarai felice di sapere che integra al suo interno un sistema di rilevamento dei movimenti con tanto di sirena integrata e di allarme antincendio. In questo modo non solo potrei avere un avviso sonoro nel momento in cui ti trovi all'interno della casa, ma se ti trovi fuori riceverai fintanto un avviso istantaneo sul tuo smartphone.

Sempre grazie all'applicazione virgole no cioè, potrei sfruttare l'audio bidirezionale che ti permette di poter interagire vocalmente con chi si trova all'interno dell'abitazione a qualsiasi distanza tu ti trova.

Acquista subito questa telecamera di videosorveglianza su Amazon a soli €99,99. La ordini e la ricevi in appena uno o due giorni se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard, non perderti le spedizioni gratuite presso i punti di ritiro.