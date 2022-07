Arlo, sconti da Prime Day fino al 24 luglio: -40%

Ad estate inoltrata ed a Prime Day ormai in archivio, Arlo ha voluto solleticare le tentazioni di quanti, pronti ad abbandonare la casa in vista della villeggiatura, vorrebbero un impianto di sicurezza e videosorveglianza per sorvegliare l’ambiente domestico da remoto. La scure è scesa sulla gamma “essential”, che il gruppo manda in svendita proprio in queste ore per offrire una giornata extra di sconti per quanti proprio in queste settimane stanno cercando di mettere in sicurezza la propria abitazione.

Arlo Essential, sconti fino al 24 luglio

Le offerte dureranno fino al 24 luglio e coinvolgono:

Arlo Essential Spotlight – la videocamera di sicurezza facile da usare, controllabile dal tuo smartphone. 100% wireless e resistente alle intemperie, si installa in pochi minuti per una facile protezione ( €149,99 €89,99 )

– la videocamera di sicurezza facile da usare, controllabile dal tuo smartphone. 100% wireless e resistente alle intemperie, si installa in pochi minuti per una facile protezione ( ) Arlo Essential XL – la videocamera di sicurezza per esterni facile da usare. 100% wireless e resistente alle intemperie, si installa in pochi minuti e ti offre 365 giorni di protezione con una singola carica ( €169,99 €99,99)

– la videocamera di sicurezza per esterni facile da usare. 100% wireless e resistente alle intemperie, si installa in pochi minuti e ti offre 365 giorni di protezione con una singola carica ( Arlo Essential Video Doorbell – il videocitofono wireless consigliato dagli esperti di sicurezza. La videocamera del campanello ha un angolo di visione unico per acquisire video 1080p dalla testa ai piedi, mentre l’allarme integrato aiuta a prevenire gli intrusi ( €199,99 €119,99)

Sconti importanti, insomma, che vanno praticamente a dimezzare il prezzo tradizionale: il taglio del 40% promesso in queste ore è addirittura superiore a quanto sia stato previsto in occasione del recente Prime Day, il che crea quindi un’occasione del tutto unica che durerà però soltanto pochissimi giorni.

Da 89,99 a 119,99 euro, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Videocamere di diverso tipo per diversi contesti e diverse aspirazioni, accomunate però dalla qualità di un brand che si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel settore della videosorveglianza casalinga. Un investimento utile, in vista delle vacanze, per avere casa propria o il proprio ufficio sempre a portata di mano: basta aprire l’app e dare un’occhiata, potendo così poi tornare serenamente al proprio tempo libero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.