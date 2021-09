Arlo, videosorveglianza TOP con ben 275€ di sconto

Un kit di videosorveglianza Arlo di alta qualità costava fino a ieri 1100 euro. Oggi ne costa 824,99, con uno sconto che arriva improvvisamente ad essere di ben 275 euro (-25%). Se già stavi pensando a come organizzare la tua videosorveglianza in casa o in ufficio, insomma, ecco la grande occasione. Attenzione al prezzo: sebbene possa essere un investimento per certi versi impegnativo, occorre pensare tuttavia che si tratta di un impianto Wifi che non richiede cablaggio di alcun tipo e che quindi può essere montato autonomamente e senza costi aggiuntivi di sorta.

Arlo, guarda che sconto

Le videocamere previste dal kit sono le Arlo Ultra 2 Spotlight, con capacità 4K, faro e sirena integrati. Compresi anche sensori di movimento e audio a 2 vie (utile per dialogare con chiunque si trovi di fronte all'obiettivo), nonché la protezione delle immagini con crittografia.

Tra le caratteristiche promesse dalla scheda tecnica, in particolare:

Visione notturna ottimizzata : La visione notturna a colori ti permette di vedere i dettagli principali anche al buio.

Faretto integrato : Il faretto con attivazione tramite movimento di Arlo Ultra permette di dissuadere gli ospiti indesiderati.

Avvisi di movimento : In caso di rilevamento di movimento, puoi ricevere gli avvisi direttamente sul telefono in modo da poter agire velocemente ovunque ti trovi.

Rilevamento e zoom automatico: Grazie alla messa a fuoco automatica digitale e alla sorveglianza degli oggetti in movimento potrai registrare tutte le attività importanti.

Immagini di qualità per una videosorveglianza che può offrire vera serenità e capacità di controllo, insomma. Lo sconto improvviso di queste ore ne abbatte il costo di oltre 250 euro, occasione davvero unica per mettere al sicuro i propri ambienti approfittando di un'offerta del tutto speciale.

…e uno sconto extra

Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, inoltre, invece di pagare secondo il metodo tradizionale ti conviene precaricare il prezzo del prodotto sul tuo account e quindi procedere con il pagamento. Così facendo ottieni con due semplici click un omaggio ulteriore di 6 euro e la spesa effettiva scende a 818,99 euro.