ARM annuncia Cortex-X4 e Immortalis-G720

ARM ha annunciato nuove CPU e GPU che verranno integrate nei futuri smartphone. Le novità più interessanti sono la CPU Cortex-X4 e la GPU Immortalis-G720 che troveranno posto nei SoC di fascia alta. Per le fasce media e bassa ci sono invece le CPU Cortex-A720/A520 e le GPU Mali-G720/G620.

ARM Cortex-X4 e Immortalis-G720

Tutte le nuove CPU sono basate sull’architettura ARMv9.2 a 64 bit (il supporto per le app a 32 bit è stato completamente eliminato). Le prestazioni offerte da Cortex-X4 sono il 15% superiori a quelle di Cortex-X3, mentre i consumi sono il 40% inferiori. La frequenza massima della CPU è 3,4 GHz.

ARM ha incrementato da 12 a 14 il numero massimo di CPU supportate in configurazioni big.LITTLE. Ciò significa che i produttori di dispositivi mobile potrebbero usare una configurazione 10+4+0 (10 Cortex-X4 e 4 Cortex-A720) per i notebook oppure una configurazione 1+5+2 (1 Cortex-X4, 5 Cortex-A720 e 2 Cortex-A520) per smartphone di fascia alta. In quest’ultimo caso, l’incremento di prestazioni multithreading è del 27% rispetto alla configurazione 1+3+4 precedente (1 Cortex-X3, 3 Cortex-A715 e 4 Cortex-A510).

Immortalis-G715 è stata la prima GPU con supporto hardware per il ray-tracing in tempo reale. ARM ha ulteriormente migliorato la qualità grafica con la nuova Immortalis-G720. Grazie all’architettura di quinta generazione (utilizzata anche per le GPU Mali-G720 e G620) sono state incrementate le prestazioni del 15% rispetto alla precedente GPU.

Altri miglioramenti riguardano l’efficienza: +15% (performance per Watt) e -40% nell’uso della larghezza di banda della memoria. Ciò comporta un aumento degli fps durante il gioco senza incidere negativamente sull’autonomia. Oltre al tradizionale VRS (Variable Rate Shading) è supportato anche il DVS (Deferred Vertex Shading). Combinando prestazioni e caratteristiche di GPU e CPU, ARM può inoltre migliorare l’esperienza d’uso con le app che sfruttano l’intelligenza artificiale.