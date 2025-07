Arriva un nuovo canale sul digitale terrestre solo per pochi eletti

In queste ore un nuovo canale del digitale terrestre è approdato sulla piattaforma, ma non per tutti. Infatti, solo pochi eletti possono effettivamente sintonizzarlo sul proprio apparecchio. Infatti, questa aggiunta, come spiegato dai colleghi di Italia in Digitale, è disponibile solo a livello regionale per chi è raggiunto dalle frequenze del multiplex locale 1 in Calabria e zone limitrofe.

Si tratta si un debutto particolarmente interessante che conferma di nuovo come le emittenti locali siano al lavoro per offrire un intrattenimento specializzato sul territorio attraverso la piattaforma DTT. Il nuovo canale ora disponibile e sintonizzabile da questo MUX è Eccellenza Calabria. Lo trovi alla LCN 85 del tuo telecomando.

Puoi sintonizzarlo effettuando una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo ottieni tutte le frequenze secondo le più recenti modifiche. Questo nuovo canale ha sostituito WeddingTV, in precedenza disponibile alla stessa numerazione automatica. Wedding TV continua a trasmettere le sue programmazioni in streaming sul suo sito web ufficiale.

Digitale Terrestre: un nuovo canale ora disponibile

A livello regionale un nuovo canale è disponibile sul digitale terrestre, Eccellenze Calabria. Lo trovi all’interno del MUX Regionale Calabria alla LCN 85 del tuo telecomando. Dai un’occhiata a tutti i canali disponibili in questo multiplex, per tutti gli utenti che si trovano in Calabria o sul confine.

LCN 10 – Video Calabria HD

LCN 11 – LaC Tv

LCN 12 – TEN TV

LCN 13 – Calabria TV HD

LCN 14 – RTI

LCN 15 – ESPERIA TV

LCN 16 – Telespazio TV HD

LCN 17 – LaC OnAir

LCN 18 – Tele A1

LCN 19 – CANALE ITALIA extra

LCN 71 – CANALE ITALIA extra

LCN 75 – L’altro corriere

LCN 76 – TELEMIA

LCN 77 – REGGIO TV HD

LCN 78 – RTC TELECALABRIA

LCN 80 – Telemormanno

LCN 82 – JONICA RADIO TV

LCN 85 – Eccellenza Calabria

LCN 86 – Tele Dehon

LCN 87 – VideoTouring

LCN 92 – DIGITAL TV

LCN 677 – REGGIO TV HD

Eccellenza Calabria è un nuovo canale locale che racconta le eccellenze dell’omonima regione. Un canale creato per chi ama questa terra e vuole fare un viaggio attraverso storie autentiche con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Nel comunicato ufficiale dell’emittente si legge:

“Eccellenza Calabria, la nuova realtà televisiva che racconterà – ogni giorno – la nostra terra straordinaria, ricca di storia, tradizione, passione e talenti. Un progetto che parte da un sogno e diventa realtà sul Canale 85, per dare spazio a chi ogni giorno costruisce valore, cultura e identità“.