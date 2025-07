Arriva la truffa del Fascicolo Sanitario Elettronico

Il Ministero della Salute ha lanciato un appello a tutti i cittadini. Il pericolo è quello di cadere nella trappola della nuova truffa collegata al Fascicolo Sanitario Elettronico. I cybercriminali stanno sfruttando questo servizio digitale, attivo dal 2023, per rubare identità digitale, informazioni sensibili e dettagli di pagamento, come carta di credito e altro.

“Attenzione! Tentativo di truffa in corso. False email a nome del Ministero della Salute per mantenere attivo l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico“, è l’allarme lanciato dal Ministero della Salute sul suo sito ufficiale. Non mancano anche post di allerta anche sui social network ufficiali.

Nel comunicato stampa, pubblicato solo pochi giorni fa, il Ministero della Salute mette in guardia dalla nuova truffa legata al Fascicolo Sanitario Elettronico. “Stanno circolando false email a nome del Ministero della Salute per indurre le vittime a fornire dati personali e finanziari con il pretesto di mantenere attivo l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico. Non si tratta di comunicazioni ufficiali“, ha spiegato.

Modus operandi della truffa del Fascicolo Sanitario Elettronico

Il modus operandi della truffa del Fascicolo Sanitario Elettronico è particolarmente pericoloso. Il Ministero della Salute ha specificato: “Tramite l’invio di email fraudolente, gli utenti vengono invitati a cliccare su un link che li indirizza a una pagina internet in cui viene richiesto l’inserimento di un codice presente nell’email e successivamente si richiede l’inserimento di dati personali e della carta di pagamento“.

È chiaro che, fidandosi della richiesta e inserendo i dati richiesti, la vittima fornisce informazioni utilissime ai cybercriminali che riusciranno così a rubare dati sensibili e denaro. Per questo l’invito del Ministero della Salute è chiaro e diretto: “Non cliccare sui link contenuti, non fornire dati personali e a cancellare immediatamente il messaggio“.

Di fronte a email di phishing di questo tipo potrebbe essere facile cadere nella trappola. L’uso dei loghi ufficiali, la grafica quasi del tutto identica a quella dei siti web originali sono elementi che rendono particolarmente difficile a un utente medio capire che si trova di fronte a una truffa.