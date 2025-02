Arriva la "truffa dell'hamburger": di cosa si tratta e come difendersi

La “truffa dell’hamburger” è un nuovo metodo utilizzato dai cybercriminali per rubare denaro a più utenti possibili. Il primo caso è stato registrato in Spagna, segnalato in un comunicato stampa ufficiale dall’Istituto Nazionale di Sicurezza Informatica (INCIBE). Si tratta di un raggiro particolarmente pericoloso, attraverso il quale i truffatori possono sottrarre grosse somme di denaro alle vittime.

Il meccanismo inizia con un innocuo SMS che sembra essere stato inviato da un noto franchising di fast food. All’interno la possibilità di vincere un premio, semplicemente selezionando l’opzione preferita tra tre disponibili. Ed è quello che ha fatto il figlio della vittima che ha poi contattato l’INCIBE chiedendo aiuto su come risolvere il problema generato dal cadere in questa trappola.

“Ci ha detto che suo figlio aveva ricevuto un SMS, da un numero straniero, in cui gli offrivano diverse opzioni regalo da un famosissimo franchising di hamburger – ha spiegato l’INCIBE. Gli hanno dato la possibilità di scegliere tra diverse opzioni regalo, doveva solo rispondere al messaggio scrivendo l’opzione desiderata; A, B o C. Azione che il minore ha compiuto”.

E se cadi nella trappola della “truffa dell’hamburger”?

Cosa succede se cadi nella trappola della “truffa dell’hamburger“? “Dopo aver controllato la bolletta del cellulare, ha scoperto che dal suo telefono erano stati inviati 120 messaggi in pochi minuti a numeri stranieri, e quindi il valore della fattura era aumentato in modo significativo”, ha concluso l’INCIBE.

L’obiettivo dei criminali è quello di spingere l’utente ad attivare servizi premium a sovrapprezzo, senza che se ne accorga. In pochissimo tempo, questi sono in grado di prosciugare il credito telefonico o di addebitare costi allucinanti sulla bolletta dell’utenza telefonica.

Riconoscere la “truffa dell’hamburger” non è facile perché, come ha riportato la vittima all’INCIBE, il messaggio non include alcun link sospetto. Un URL contenuto nell’SMS potrebbe far scattare l’allarme e aiutare la potenziale vittima a identificarlo come un attacco smishing.

Come proteggersi da questo raggiro

L’INCIBE ha redatto un interessante vademecum da mettere in pratica nel caso si finisse tra le braccia della nuova “truffa dell’hamburger“, cadendo nella trappola. Ecco un elenco di azioni, pubblicate sul comunicato ufficiale dell’istituto, da mettere subito in pratica:

Contatta la tua compagnia telefonica per cancellare qualsiasi servizio di SMS premium e all’estero e seguire le raccomandazioni e le linee guida che ti forniscono.

e seguire le raccomandazioni e le linee guida che ti forniscono. Se non sei soddisfatto della risposta della compagnia telefonica, contatta un ente a tutela dei consumatori .

. Esegui una scansione approfondita del dispositivo con un antivirus, nel caso in cui fosse infetto.

con un antivirus, nel caso in cui fosse infetto. Controlla tutte le applicazioni installate sul terminale e disinstalla quelle che non riconosci, se presenti.

sul terminale e disinstalla quelle che non riconosci, se presenti. Rivedi tutte le autorizzazioni concesse alle applicazioni installate sul cellulare e revoca quelle che risultano strane o abusive.

alle applicazioni installate sul cellulare e revoca quelle che risultano strane o abusive. Raccogli tutte le prove possibili .

. Presentare una denuncia di persona alle Forze dell’Ordine.

di persona alle Forze dell’Ordine. Presenta un reclamo al tuo istituto bancario fornendo la copia della denuncia.

Per evitare di cadere nella “truffa dell’hamburger” non cliccare su link e non seguire istruzioni contenuti in SMS sospetti. Anche se questo raggiro è stato individuato in Spagna può essere già in circolazione anche in Italia. Meglio prestare particolare attenzione.