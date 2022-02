Arrivederci Firefox Reality, Mozilla cede il browser

Quattro anni or sono Mozilla lanciò il browser Firefox Reality, una speciale variante di Firefox che, come in parte intuibile dal nome stesso, si prefiggeva il compito di permettere alle persone di esplorare i meandri del Web in realtà mista. D’ora in poi, però, il progetto non verrà più gestito dalla Foundation.

Firefox Reality: da Mozilla a Igalia

Non si tratta tuttavia di un addio, sia ben chiaro, piuttosto di un arrivederci. Il browser, infatti, passerà dalle mani di Mozilla a quelle di Igalia, una società di consulenza open source specializzata nello sviluppo di progetti e soluzioni innovative, che provvederà ad implementarne la tecnologia nel suo browser Wolvic.

Riportiamo di seguito in forma tradotta quando dichiarato al riguardo da Brian Kardell, Developer Advocate presso Igalia.

Il progetto Firefox Reality è stato creato con obiettivi simili, per dare agli utenti una scelta e garantire che l’accesso aperto e illimitato al web rimanga forte su questi dispositivi. Queste idee sono alla base di ciò che facciamo in Igalia, quindi siamo entusiasti di poter portare avanti la torcia sfruttando quel lavoro per creare un nuovo browser, Wolvic. Insieme, aiuteremo a garantire che l’ecosistema web rimanga sano.

Alla luce del nuovo corso intrapreso, Firefox Reality verrà quindi rimosso dagli store nelle prossime settimane, mentre il navigatore Wolvic sarà disponibile gratuitamente la prossima settimana.

Da notare che in questi anni Mozilla si è impegnata nello sviluppo di librerie software come le WebVR e WebAR pensate per aiutare gli sviluppatori a creare applicazioni in VR e AR e ha inoltre creato la piattaforma Hubs su cui pubblicare i propri progetti.