Come vedere Arsenal-Barcellona in streaming

Arsenal-Barcellona va in scena oltreoceano, durante la preparazione estiva, per un incontro suggestivo tra il club che per buona parte dell’ultima stagione ha guidato la Premier League e quello che invece ha conquistato LaLiga. È possibile vederlo in diretta streaming su DAZN. La cornice è quella del SoFi Stadium di Los Angeles, lo stesso impianto che ospita le partite casalinghe di Rams e Chargers nel campionato NFL. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 04:30 di giovedì 27 luglio.

Soccer Champions Tour: guarda Arsenal-Barcellona in streaming

La sfida fa parte dell’edizione 2023 del Soccer Champions Tour, un torneo disputato negli Stati Uniti che coinvolge alcune tra le migliori squadre al mondo. Una mano tesa ai tifosi in astinenza da big match e alle società coinvolte, che possono così far cassa mettendo inoltre alla prova i loro nuovi acquisti.

Se disposti a puntare la sveglia e ad aprire gli occhi in piena notte, gli appassionati del grande calcio hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Tommaso Turci.

Uno sguardo alle probabili formazioni che dovrebbero partire. Così, i due allenatori Arteta e Xavi, potrebbero decidere di iniziare il matrch.

Arsenal (4-3-3): Ramsdale, Tomiyasu, Gabriel, Saliba, Timber, Havertz, Rice, Odegaard, Martinelli, Nketiah, Saka;

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Marcos Alonso, Pedri, de Jong, Gundogan, Dembelé, Lewandowski, Gavi.

Risulta piuttosto difficile formulare un pronostico. Ogni previsione potrebbe essere smentita dalla natura dell’incontro, la tipica sfida tra big del calcio mondiale nel contesto di un torneo amichevole estivo e con tanto carico di lavoro nelle gambe. I bookmaker ritengono comunque favoriti gli inglesi.

È il momento giusto per arrivare un abbonamento a DAZN e garantirsi lo streaming delle migliori partite che compongono il tabellone di questa estate. Ricordiamo che partecipano al Soccer Champions Tour anche Juventus, Milan, Real Madrid e Manchester United.

