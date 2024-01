Art Selfie 2: autoscatti, IA generativa e arte

Ormai più di cinque anni fa, segnalavamo su queste pagine il debutto in Italia di Art Selfie: oggi tocca a quello di Art Selfie 2. Il progetto, nuovamente legato a doppio filo all’iniziativa Google Arts & Culture, fa questa volta leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa. E non avrebbe potuto essere altrimenti, considerando il trend del momento.

Diventa un’opera con l’IA di Art Selfie 2

È possibile mettere subito alla prova le sue potenzialità attraverso l’applicazione Arts & Culture di Google, in download gratuito nelle versioni per dispositivi Android e iOS. Non appena lanciata, la funzionalità comparirà in alto nella schermata. Selezionandola, verrà chiesto di realizzare un autoscatto (anche in compagnia) e, successivamente, di selezionare lo stile da emulare fra i tanti a disposizione: al momento ce ne sono 27, altri saranno aggiunti più avanti.

L’elaborazione richiederà alcune decine di secondi (variando a seconda del volume delle richieste sottoposte al sistema), dopodiché ci si troverà di fronte al risultato finale, che sarà possibile scaricare o condividere. I risultati restituiti da alcuni primi rapidi test non sono del tutto convincenti: più che altro, l’IA generativa sembra limitarsi a scontornare il volto e a inserirlo in uno sfondo ispirato alla corrente artistica scelta, senza applicare effetti particolari. Ci sarà tempo per metterla di nuovo alla prova.

Art Remix per giocare con i prompt IA

Non è tutto: c’è anche l’espansione territoriale di Art Remix, da oggi disponibile in altri paesi. È possibile mettere alla prova lo strumento a questo indirizzo.