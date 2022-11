Artemis I: arriva Nicole, lancio posticipato al 16

Ennesimo “problema atmosferico” per la missione Artemis I. La NASA ha comunicato che il lancio del razzo SLS (Space Launch System) è stato posticipato al 16 novembre, ovvero dopo il passaggio di Nicole, una tempesta tropicale che colpirà la Florida nei prossimi giorni. Stavolta il razzo rimarrà sulla base di lancio 39B del Kennedy Space Center.

La NASA aveva già considerato la variabile meteo, quando ha deciso di effettuare i tentativi di lancio del razzo SLS durante la stagione degli uragani (giugno-novembre). L’agenzia spaziale è stata costretta a riportare il razzo nel VAB (Vehicle Assembly Building) per proteggerlo dalla tempesta tropicale Ian a fine settembre.

La Florida verrà colpita dalla nuova tempesta tropicale Nicole nei prossimi giorni. Tuttavia, dopo aver ricevuto i dati da U.S. Space Force e National Hurricane Center, la NASA ha deciso di lasciare il razzo sulla base di lancio. Attualmente il Kennedy Space Center si trova nello stato HURCON II previsto dal protocollo. Il personale necessario rimarrà al sicuro per monitorare le condizioni atmosferiche.

As teams continue to monitor Tropical Storm Nicole, we've decided to re-target the launch for the #Artemis I mission to Wednesday, Nov. 16, pending safe conditions for employees to return to work. https://t.co/08yHOd2a17 pic.twitter.com/QfWhjyTlE7

— NASA (@NASA) November 8, 2022