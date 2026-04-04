Artemis II: immagini, video e aggiornamenti dallo spazio

La NASA ha pubblicato il resoconto del terzo giorno della missione Artemis II. I quattro astronauti a bordo della navicella Orion Integrity hanno parlato con i familiari, la stampa e con i medici. Dopo il completamento della manovra di inserzione translunare, il comandante Reid Wiseman ha scattato alcune immagini della Terra con una reflex Nikon D5. Sul canale YouTube dell’agenzia spaziale sono stati pubblicati due video.

Nessuna correzione della traiettoria

La prima immagine della Terra scattata dal comandante è quella più spettacolare (ottenuta con una lunga esposizione). Si possono chiaramente vedere due aurore (in alto a destra e in basso a sinistra) e la luce zodiacale in basso a destra. Il puntino bianco è Venere. La versione in alta risoluzione può essere scaricata qui.

La seconda immagine è un selfie della Orion. È stata scattata con una GoPro montata su uno dei quattro pannelli solari. Altre foto sono disponibili sul sito ufficiale.

Sul canale YouTube è stato pubblicato uno Short che riepiloga il terzo giorno della missione.

Ieri era prevista la prima delle tre correzioni della traiettoria, ma è stata annullata perché non necessaria. L’inserzione translunare è avvenuta in maniera perfetta. Successivamente sono iniziati i preparativi per il sorvolo della Luna che avverrà il 6 aprile.

È stato infine risolto un piccolo problema. Durante la notte, la temperatura della cabina è diminuita di circa 12° C. I controllori di volo sono stati in grado di regolare la temperatura a un livello più confortevole. È stata anche corretta l’umidità interna in modo da consentire un funzionamento ottimale dei dispositivi che rimuovono l’anidride carbonica.