Artemis II: nuovo problema, lancio posticipato?

La NASA ha pubblicato un aggiornamento sui lavori di riparazione avviati al termine del primo test Wet Dress Rehearsal (WDR-1). I tecnici hanno sostituito due guarnizioni, ma è stato rilevato un altro problema con un filtro. Se non potrà essere risolto nei prossimi giorni, il lancio del razzo SLS (Space Launch System) verrà posticipato.

Jared Isaacman annuncia modifiche per Artemis III

Durante il test WDR-1 è stata rilevata una perdita eccessiva di idrogeno liquido, quindi la procedura è stata interrotta in anticipo. Ciò ha comportato l’annullamento del lancio previsto all’inizio febbraio. L’obiettivo è sfruttare le finestre di lancio di inizio marzo, ma la data verrà confermata solo dopo il secondo Wet Dress Rehearsal (WDR-2).

In seguito alla sostituzione delle guarnizioni è stato eseguito il cosiddetto “confident test” per verificare i risultati della riparazione. I tecnici hanno riscontrato un altro problema, ovvero una riduzione del flusso di idrogeno liquido durante il caricamento del serbatoio del primo stadio del razzo SLS. Secondo gli ingegneri, la riduzione è stata causata da un filtro che dovrà essere sostituito.

Jared Isaacman (amministratore della NASA) ha scritto su X che la perdita di idrogeno liquido non è stata completamente azzerata, ma è inferiore alla soglia di guardia. Ciò significa che verrà presto eseguito il WDR-2.

L’idrogeno può causare un’esplosione quando viene a contatto con l’aria. È inoltre difficile da contenere perché le molecole sono molto piccole e viene utilizzato in forma liquida a -253° C. Isaacman ha comunicato che per Artemis III ci saranno due principali modifiche. Il test criogenico verrà eseguito prima di portare il razzo SLS sulla base di lancio. È inoltre prevista la riprogettazione delle interfacce di caricamento del propellente.

Come detto, il lancio è previsto all’inizio di marzo. Se non verrà rispettata la scadenza, il razzo dovrà essere riportato nel VAB (Vehicle Assembly Building) per sostituire le batterie del sistema di terminazione del volo (quello che distrugge il razzo se diventa incontrollabile). A quel punto, il lancio verrà posticipato ad aprile.