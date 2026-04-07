Artemis II: prime immagini del lato nascosto della Luna

I quattro astronauti a bordo della navicella Orion hanno battuto il record di distanza dalla Terra e completato il sorvolo della Luna, scattando una serie di immagini del lato nascosto. Lo storico evento può essere rivisto sul canale YouTube della NASA. Stasera inizierà il viaggio di ritorno verso la Terra con l’uscita dalla sfera di influenza lunare.

Battuto il record della missione Apollo 13

Il 15 aprile 1970, gli astronauti Jim Lovell, Fred Haise e Jack Swigert della missione Apollo 13 (quella di “Houston, abbiamo un problema“) hanno raggiunto la distanza di 248.655 miglia (circa 400.000 Km) dalla Terra. Alle ore 19:02 di ieri (le 1:02 di oggi in Italia), gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen della missione Artemis II hanno raggiunto la distanza di 252.756 miglia (circa 407.000 Km) dalla Terra, stabilendo il nuovo record.

Due minuti prima avevano sorvolato la Luna da una distanza minima di 4.067 miglia (circa 6.545 Km). Il sorvolo è iniziato alle ore 14:45 (le 20:45 in Italia). Gli astronauti hanno quindi scattato diverse immagini e descritto le caratteristiche della superficie. Circa quattro ore dopo c’è stato un blackout delle comunicazioni di circa 40 minuti, in quanto la navicella è passata dietro la Luna.

Come si può vedere nel video, gli astronauti hanno assistito anche ad una eclissi solare durata circa un’ora (il Sole era dietro la Luna). L’osservazione lunare è terminata alle ore 21:35 (le 3:35 di oggi in Italia). Per la diretta streaming sono state usate le GoPro installate sui pannelli solari della Orion. Questa è una delle immagini che mostrano il lato nascosto della Luna:

Approaching the near side of the Moon. The Artemis II astronauts have surpassed the record for the distance from Earth at 1:56 ET (1756 UTC). This record was previously set during the Apollo 13 mission when the astronauts traveled 248,655 miles from Earth. The Moon continues to… pic.twitter.com/OapAGgGMex — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

Altre foto verranno pubblicate nelle prossime ore. Gli astronauti hanno scelto i nomi per due crateri lunari. Uno è Integrity, come la navicella. L’altro è Carroll, in onore della moglie del comandante Reid Wiseman, morta nel 2020 a 46 anni. I nomi dovranno essere approvati dalla International Astronomical Union.

Alle ore 13:25 di oggi (le 19:25 in Italia), la Orion uscirà dalla sfera di influenza della Luna e inizierà il viaggio di ritorno verso la Terra. L’arrivo è previsto alle ore 20:07 del 10 aprile (le 2:07 dell’11 aprile in Italia) con l’ammaraggio al largo di San Diego.