Artemis V: la NASA sceglie il lander di Blue Origin

La NASA ha scelto il secondo lander che porterà gli astronauti sulla Luna con la missione Artemis V prevista nel 2029. Si tratta del Blue Moon di Blue Origin. L’agenzia spaziale statunitense aveva comunicato che ci sarebbe stato spazio per altre aziende, dopo aver assegnato il primo contratto a SpaceX.

Blue Origin per Artemis V

Come è noto, il programma Artemis prevede una serie di missioni per portare gli astronauti sulla Luna e creare una base permanente. Artemis I è stata completata con successo. Artemis II, prevista a fine 2024, permetterà di raggiungere la Luna, ma gli astronauti toccheranno la superficie solo con Artemis III nel 2025. Per quest’ultima verrà utilizzata una versione modificata dello Starship di SpaceX.

La NASA aveva scelto solo il lander dell’azienda di Elon Musk per mancanza di fondi. Successivamente ha accettato proposte per un secondo lander e due giorni fa ha scelto Blue Origin (che aveva perso la causa avviata per il mancato rispetto delle condizioni originarie) per la missione Artemis V. L’allunaggio con Artemis IV (2027) avverrà sempre con lo Starship di SpaceX.

In base al contratto da 3,4 miliardi di dollari, Blue Origin progetterà, realizzerà e testerà il suo lander Blue Moon, considerando le specifiche della NASA per lo Human Landing System (HLS). Il lander verrà probabilmente lanciato dal razzo New Glenn (ancora in sviluppo) e raggiungerà il Gateway, la stazione spaziale in orbita lunare. Due dei quattro astronauti, che raggiungeranno il Gateway a bordo della navicella Orion lanciata dal razzo SLS (Space Launch System), saliranno su Blue Moon e scenderanno sulla Luna in una regione vicina al Polo Sud.