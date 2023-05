Artifact: reazioni, clickbait e altre novità

L’azienda di Kevin Systrom e Mike Krieger (co-fondatori di Instagram) ha annunciato altre interessanti novità per Artifact. Gli utenti possono ora utilizzare le reazioni, condividere gli articoli come immagini e soprattutto segnalare gli articoli clickbait. Da fine aprile è disponibile la funzionalità che consente di generare riassunti sfruttando l’intelligenza artificiale.

Artifact penalizza le news clickbait

Artifact è un’app di news (solo in inglese) che permette agli utenti di scegliere gli argomenti preferiti e personalizzare il feed indicando se devono essere mostrati meno articoli simili. Dal 22 febbraio è accessibile a tutti senza lista di attesa. Da allora sono stati rilasciati quattro aggiornamenti, incluso quello di ieri sera.

Dopo commenti, riassunti con IA e following degli scrittori, la software house ha svelato tre nuove funzionalità. Gli utenti possono aggiungere una reazione tramite emoji. È sufficiente toccare l’icona del cuore nella parte inferiore dell’articolo o tenere premuto sull’articolo nel feed.

Artifact consente di condividere il link ad un articolo. Gli utenti possono ora condividere l’articolo intero o una parte (selezionando il testo) come immagine. La funzionalità è già disponibile su iOS, mentre su Android arriverà entro fine settimana.

La terza e ultima novità permette di indicare articoli scritti solo per incrementare artificiosamente la visibilità, noti come clickbait. L’obiettivo è assegnare una maggiore priorità agli articoli utili, nascondendo gli altri nel feed o modificando il titolo, come ha dichiarato Kevin Systrom. L’approccio migliore verrà scelto in base ai feedback ricevuti.