Artifact: riassunto delle notizie con IA

Artifact è un’app che permette di leggere le notizie su numerosi argomenti. Disponibile per tutti dal 22 febbraio, l’app sfrutta l’intelligenza artificiale per creare un feed personalizzato basato sugli interessi dell’utente. L’ultima versione per Android e iOS consente di generare riassunti con una specifica funzionalità.

Artifact: IA per generare riassunti

All’avvio di Artifact è necessario scegliere 10 categorie che verranno utilizzate per creare il feed iniziale. L’utente può quindi sfogliare le notizie e indicare se devono essere mostrati meno articoli simili o dello stesso editore, utilizzando le opzioni presenti nel menu che viene aperto toccando i tre puntini in alto a destra. Ci sono anche le icone per la condivisione della news e per le impostazioni.

È possibile incrementare o diminuire la dimensione del testo, attivare/disattivare la modalità scura automatica e la modalità lettura che elimina le inserzioni pubblicitarie. Nello stesso menu è stata aggiunta la funzionalità Summarize (l’app è solo in inglese, ndr) che genera un riassunto dell’articolo, mostrato in un riquadro nella parte superiore.

L’intelligenza artificiale crea un elenco puntato con i fatti salienti, ma la software house (fondata da Kevin Systrom e Mike Krieger, co-fondatori di Instagram) sottolinea che potrebbero esserci errori, quindi meglio leggere la news completa. Toccando i tre puntini (in alto a destra nel riquadro) è possibile cambiare il tipo di riassunto.

Scegliendo l’opzione “Explain Like I’m Five” (Spiega come se avessi cinque anni) viene generato un riassunto più comprensibile, mentre con “Poem” si ottiene un riassunto in rima come una poesia. È possibile anche generare un riassunto composto da emoji o nello stile della generazione Z.