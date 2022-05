Aruba aumenta la velocità di upload sulla fibra

Quando si parla di banda larga non c’è soltanto la velocità di download da tenere in considerazione, ma con sempre maggior insistenza è la velocità di upload a fare la differenza in molte applicazioni. Se la prima concerne la capacità di ricevere bit (scaricare un file o fruire di uno streaming video, ad esempio), la seconda è relativa a tutto quel che implica l’invio di informazioni. La fibra di Aruba ha compiuto proprio in queste ore un balzo importante sotto questo aspetto, alzando notevolmente l’asticella rispetto al livello antecedente.

La fibra di Aruba alza la velocità di upload

I nuovi abbonati potranno avvalersi ora (compatibilmente con la rete nella propria area di copertura) di una soglia di upload raggiunta pari a 500 Mbps, in forte aumento rispetto ai precedenti 300Mbps.



Il servizio si fa sempre più competitivo, dunque: alla qualità dell’offerta ed al prezzo vantaggioso, infatti, ora l’operatore aggiunge un vantaggio ulteriore che sarà così gestito:

Aree grigie e nere: 500mbps in upload come servizio opzionale (+2 €/mese)

Aree bianche: 500mbps in upload è incluso nell’offerta.

I vantaggi saranno avvertibili in un gran numero di situazioni: gamer e streamer potranno giovarsi di maggior velocità nello scambio dei dati e lag inferiori, così come aziende e professionisti potranno contare su velocità di trasmissione migliori. Importante sarà l’apporto nel mondo dell’home working, dove il cloud è sempre di più al centro dell’esperienza professionale, così come importante sarà l’apporto nella videosorveglianza per poter accedere da remoto alle immagini dei luoghi che si intende proteggere.

La velocità di upload definisce dunque la nostra reattività in una sessione multigaming, definisce il nostro contorno in una chiamata e definisce la nostra voce in una riunione di lavoro. Ecco perché la velocità di upload è e sarà sempre di più un elemento importante: perché l’esperienza online non è soltanto fruizione, ma è anzi sempre di più una questione di presenza.

La velocità di upload è dunque l’altra dimensione della banda ultralarga e l’upgrade della fibra di Aruba sposta di un gradino questo fattore essenziale, troppo spesso sottovalutato in termini di importanza circa il ruolo che ha nell’esperienza quotidiana per professionisti, studenti e creator.