Aruba Cloud: prova il servizio per due mesi con 250€ di credito incluso

Aruba Cloud offre un’opportunità imperdibile per chi vuole testare soluzioni cloud professionali: per i nuovi utenti è possibile provare i servizi per due mesi, con un credito gratuito fino a 250€.

Basta creare un account e acquistare una ricarica iniziale da 10€ (per aziende e professionisti) o da 5€ (per utenti privati) per ricevere automaticamente il credito promozionale. Per approfittare dell’iniziativa basta andare sul sito di Aruba, ma vediamo nel dettaglio i servizi offerti.

Cosa puoi fare con Aruba Cloud

Il catalogo di Aruba Cloud include una vasta gamma di soluzioni pensate per soddisfare ogni tipo di esigenza professionale:

Cloud Server : risorse scalabili, traffico illimitato e gestione flessibile;

: risorse scalabili, traffico illimitato e gestione flessibile; Managed Kubernetes : gestione semplificata dei cluster Kubernetes;

: gestione semplificata dei cluster Kubernetes; VMware Cloud Server : performance elevate su infrastruttura VMware;

: performance elevate su infrastruttura VMware; Virtual Private Cloud : personalizzazione avanzata di reti e infrastrutture IT;

: personalizzazione avanzata di reti e infrastrutture IT; Database as a Service : gestione veloce e sicura dei principali DB relazionali;

: gestione veloce e sicura dei principali DB relazionali; Cloud VPS : server virtuali economici, con diverse tecnologie a scelta;

: server virtuali economici, con diverse tecnologie a scelta; Cloud Object Storage : compatibile con S3, ideale per archiviazione affidabile e performante;

: compatibile con S3, ideale per archiviazione affidabile e performante; Cloud Backup: protezione automatica di dati e applicazioni.

Per usufruire della promozione bastano pochi passaggi: la creazione dell’account è semplice e immediata, e puoi utilizzare carta di credito o PayPal per l’acquisto del credito iniziale. Subito dopo l’attivazione, Aruba accrediterà 250€ alle aziende e 50€ ai privati. Il credito è spendibile su tutti i prodotti cloud disponibili, da usare liberamente per due mesi.

L’offerta è riservata ai nuovi clienti o a chi ha già un account Aruba ma non ha mai attivato i servizi cloud. Aruba si riserva il diritto di verificare i dati forniti e sospendere o annullare il credito in caso di utilizzi non conformi.

Con Aruba Cloud, hai accesso a un ecosistema solido, trasparente nei costi e con performance professionali. Attiva il tuo profilo oggi stesso e scopri tutte le potenzialità della piattaforma con fino a 250€ di credito gratuito.