Aruba down il 28 settembre: tutti gli aggiornamenti (risolto)

C’è un picco di segnalazioni sul portale Downdetector, relativo a problemi in corso per i servizi di Aruba. Seguiremo la situazione pubblicando qui tutti gli aggiornamenti del caso. Abbiamo contattato un portavoce dell’azienda per saperne di più.

Problemi con i servizi Aruba, cosa sappiamo

Il 74% dei feedback fa riferimento a un down per quanto riguarda Webmail PEL, la posta elettronica riservata alla pubbliche amministrazioni. A parte questo, il 17% è legato alla connettività e il 7% a hosting e siti web.

L’accesso al pannello di controllo dei domini controllati non restituisce particolari problemi. Lo stesso vale per le caselle di poste elettronica personali, sia attraverso dall’interfaccia online sia connettendosi tramite client come Thunderbird. In entrambi i casi, però, l’autenticazione sembra richiedere più tempo del previsto.

Aggiornamento (28 settembre 2026, 10:25)

Il volume dei feedback è in aumento, qui sotto il grafico con la situazione attuale.

Intanto, iniziano ad arrivare le segnalazioni degli utenti sulle bacheche dei social network.

Sì poi una volta entrato lentezza a caricare le mail, poi messaggi di errore e disconnessione. Ora sembra, dico sembra, ok. https://t.co/bkCFme8GoG — Testament73 (@Testament73) September 28, 2026

Aggiornamento (28 settembre 2026, 10:50)

Il brusco calo nel volume dei feedback inviati a Downdetector fa pensare a un problema in fase di risoluzione. Al momento non abbiamo ricevuto commenti da Aruba. Continueremo ad aggiornare questo articolo.

Aggiornamento (28 settembre 2026, 11:08)

Problema rientrato, i feedback sono pressoché azzerati. Non sappiamo quale sia stata la causa del down temporaneo.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.