 Aruba down il 28 settembre: tutti gli aggiornamenti (risolto)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Aruba down il 28 settembre: tutti gli aggiornamenti (risolto)

Ci sono problemi in corso per i servizi di Aruba: qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul down di lunedì 28 settembre 2026.
Aruba down il 28 settembre: tutti gli aggiornamenti (risolto)
Informatica Cloud & Hosting
Ci sono problemi in corso per i servizi di Aruba: qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul down di lunedì 28 settembre 2026.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

C’è un picco di segnalazioni sul portale Downdetector, relativo a problemi in corso per i servizi di Aruba. Seguiremo la situazione pubblicando qui tutti gli aggiornamenti del caso. Abbiamo contattato un portavoce dell’azienda per saperne di più.

Le segnalazioni per il down de servizi Aruba nella mattinata del 28 settembre 2026

Problemi con i servizi Aruba, cosa sappiamo

Il 74% dei feedback fa riferimento a un down per quanto riguarda Webmail PEL, la posta elettronica riservata alla pubbliche amministrazioni. A parte questo, il 17% è legato alla connettività e il 7% a hosting e siti web.

L’accesso al pannello di controllo dei domini controllati non restituisce particolari problemi. Lo stesso vale per le caselle di poste elettronica personali, sia attraverso dall’interfaccia online sia connettendosi tramite client come Thunderbird. In entrambi i casi, però, l’autenticazione sembra richiedere più tempo del previsto.

Qualche rallentamento nell'autenticazione ai servizi online di Aruba

Aggiornamento (28 settembre 2026, 10:25)

Il volume dei feedback è in aumento, qui sotto il grafico con la situazione attuale.

Il down di Aruba, fotografato dai feedback inviati dagli utenti

Intanto, iniziano ad arrivare le segnalazioni degli utenti sulle bacheche dei social network.

Aggiornamento (28 settembre 2026, 10:50)

Il brusco calo nel volume dei feedback inviati a Downdetector fa pensare a un problema in fase di risoluzione. Al momento non abbiamo ricevuto commenti da Aruba. Continueremo ad aggiornare questo articolo.

Aggiornamento (28 settembre 2026, 11:08)

Problema rientrato, i feedback sono pressoché azzerati. Non sappiamo quale sia stata la causa del down temporaneo.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 28 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Aruba Hosting: funzionalità professionali a prezzi folli

Aruba Hosting: funzionalità professionali a prezzi folli
Affida i tuoi file a un vero cloud privato: NordLocker Premium è al 53% di sconto

Affida i tuoi file a un vero cloud privato: NordLocker Premium è al 53% di sconto
Le tue idee finiscono online in un attimo con Hostinger

Le tue idee finiscono online in un attimo con Hostinger
Con Hosting Aruba nasce il tuo progetto online a partire da 0,99€

Con Hosting Aruba nasce il tuo progetto online a partire da 0,99€
Aruba Hosting: funzionalità professionali a prezzi folli

Aruba Hosting: funzionalità professionali a prezzi folli
Affida i tuoi file a un vero cloud privato: NordLocker Premium è al 53% di sconto

Affida i tuoi file a un vero cloud privato: NordLocker Premium è al 53% di sconto
Le tue idee finiscono online in un attimo con Hostinger

Le tue idee finiscono online in un attimo con Hostinger
Con Hosting Aruba nasce il tuo progetto online a partire da 0,99€

Con Hosting Aruba nasce il tuo progetto online a partire da 0,99€
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
28 set 2026
Link copiato negli appunti