 Le tue idee finiscono online in un attimo con Hostinger
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Le tue idee finiscono online in un attimo con Hostinger

Grazie alle soluzioni hosting di Hostinger le tue idee finiscono online in un attimo e con successo senza dover spendere una fortuna.
Le tue idee finiscono online in un attimo con Hostinger
Informatica Cloud & Hosting
Grazie alle soluzioni hosting di Hostinger le tue idee finiscono online in un attimo e con successo senza dover spendere una fortuna.
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Hostinger è il cassetto di funzionalità e soluzioni hosting in grado di realizzare le tue idee in modo semplice e veloce per farle finire online e avere il successo che meritano. Cosa stai aspettando? Scegli il piano più adatto alle tue esigenze e scopri gli elementi fondamentali per creare, lanciare, vendere e gestire un’attività sul web. Tutto questo senza dover spendere una fortuna, grazie a prezzi onesti e, oggi, anche alle offerte particolarmente interessanti.

Scegli Hostinger

Tutti i piani Hostinger disponibili

Al 79% di sconto c’è il piano Hostinger Illimitato che offre un numero illimitato di siti web e caselle di posta elettronica, oltre a strumenti di intelligenza artificiale e supporto prioritario per la massima flessibilità. Tutto questo a soli 3,99 euro al mese, invece di 18,99 euro!

  • Nessun limite siti web
  • Dominio – gratis per 1 anno
  • 50GB di archiviazione NVMe
  • Backup giornalieri + ripristino facile dei dati
  • CDN inclusa
  • Il nostro servizio di e-commerce è attivo e pronto all’uso!
  • Strumenti AI
  • Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7
  • Crea con:
    • AI Builder (15 crediti)
    • WordPress
    • Crea o gestisci il tuo negozio con il tuo assistente AI
    • Node.js
  • Comunica e cresci con:
    • Caselle di posta per sito web illimitate – gratis per 1 anno
    • Email marketing AI: gratuito per 1 anno
Acquista Hostinger Illimitato

Questo piano rappresenta la soluzione completa per progetti a lungo termine, tutto incluso. Tu non devi più pensare a nulla perché, in un solo abbonamento mensile, hai tutto quello che ti serve per gestire i tuoi progetti online con la massima semplicità e un’incredibile efficacia.

Al 75% di sconto c’è il piano Hostinger Premium che offre soluzione pensate per gestire siti web senza intoppi. Questo piano è perfetto per creator e piccoli brand. Tutto questo a soli 2,99 euro al mese, invece di 11,99 euro!

  • 3 siti web
  • Dominio – gratis per 1 anno
  • 20GB di archiviazione SSD
  • Backup settimanali gratuiti
  • Il nostro servizio di e-commerce è attivo e pronto all’uso!
  • CDN
  • Strumenti AI
  • Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7
  • Crea con:
    • AI Builder (15 crediti)
    • WordPress
    • Crea o gestisci il tuo negozio con il tuo assistente AI
  • Comunica e cresci con:
    • 2 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
Acquista Hostinger Premium

Al 69% di sconto c’è il piano Hostinger Cloud Startup che offre tutta la potenza dedicata per agenzie o progetti ad alto traffico. Tutto questo a soli 7,99 euro al mese, invece di 26,99 euro!

  • Nessun limite siti web
  • Dominio – gratis per 1 anno
  • 100GB di archiviazione NVMe
  • Backup giornalieri e su richiesta
  • CDN inclusa
  • Il nostro servizio di e-commerce è attivo e pronto all’uso!
  • Strumenti AI
  • Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7
  • Crea con:
    • AI Builder (15 crediti)
    • WordPress
    • Crea o gestisci il tuo negozio con il tuo assistente AI
    • Node.js
  • Comunica e cresci con:
    • Nessun limite caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
    • Email marketing AI: gratuito per 1 anno
Acquista Hostinger Cloud Startup

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Pubblicato il 24 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
24 set 2026
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