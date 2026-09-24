Le tue idee finiscono online in un attimo con Hostinger

Hostinger è il cassetto di funzionalità e soluzioni hosting in grado di realizzare le tue idee in modo semplice e veloce per farle finire online e avere il successo che meritano. Cosa stai aspettando? Scegli il piano più adatto alle tue esigenze e scopri gli elementi fondamentali per creare, lanciare, vendere e gestire un’attività sul web. Tutto questo senza dover spendere una fortuna, grazie a prezzi onesti e, oggi, anche alle offerte particolarmente interessanti.

Tutti i piani Hostinger disponibili

Al 79% di sconto c’è il piano Hostinger Illimitato che offre un numero illimitato di siti web e caselle di posta elettronica, oltre a strumenti di intelligenza artificiale e supporto prioritario per la massima flessibilità. Tutto questo a soli 3,99 euro al mese, invece di 18,99 euro!

Nessun limite siti web

Dominio – gratis per 1 anno

50GB di archiviazione NVMe

Backup giornalieri + ripristino facile dei dati

CDN inclusa

Il nostro servizio di e-commerce è attivo e pronto all’uso!

Strumenti AI

Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7

Crea con: AI Builder (15 crediti) WordPress Crea o gestisci il tuo negozio con il tuo assistente AI Node.js

Comunica e cresci con: Caselle di posta per sito web illimitate – gratis per 1 anno Email marketing AI: gratuito per 1 anno



Questo piano rappresenta la soluzione completa per progetti a lungo termine, tutto incluso. Tu non devi più pensare a nulla perché, in un solo abbonamento mensile, hai tutto quello che ti serve per gestire i tuoi progetti online con la massima semplicità e un’incredibile efficacia.

Al 75% di sconto c’è il piano Hostinger Premium che offre soluzione pensate per gestire siti web senza intoppi. Questo piano è perfetto per creator e piccoli brand. Tutto questo a soli 2,99 euro al mese, invece di 11,99 euro!

3 siti web

Dominio – gratis per 1 anno

20GB di archiviazione SSD

Backup settimanali gratuiti

Il nostro servizio di e-commerce è attivo e pronto all’uso!

CDN

Strumenti AI

Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7

Crea con: AI Builder (15 crediti) WordPress Crea o gestisci il tuo negozio con il tuo assistente AI

Comunica e cresci con: 2 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno



Al 69% di sconto c’è il piano Hostinger Cloud Startup che offre tutta la potenza dedicata per agenzie o progetti ad alto traffico. Tutto questo a soli 7,99 euro al mese, invece di 26,99 euro!

Nessun limite siti web

Dominio – gratis per 1 anno

100GB di archiviazione NVMe

Backup giornalieri e su richiesta

CDN inclusa

Il nostro servizio di e-commerce è attivo e pronto all’uso!

Strumenti AI

Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7

Crea con: AI Builder (15 crediti) WordPress Crea o gestisci il tuo negozio con il tuo assistente AI Node.js

Comunica e cresci con: Nessun limite caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno Email marketing AI: gratuito per 1 anno

