Aruba Hosting: funzionalità professionali a prezzi folli

Se cerchi funzionalità professionali e complete in un unico servizio a prezzi folli grazie alle nuove offerte allora Aruba Hosting è la soluzione che fa per te. Scopri tutto quello che offre a partire da soli 0,99 euro! Dominio email, Hosting Linux e Windows, WordPress e WooCommerce, SuperSite Easy e Professional e Aruba Drive. Insomma, un pozzo di opzioni che ti permetteranno di fornire la giusta carica alle tue idee per darle vita.

Cosa offre Aruba Hosting a prezzi folli

Vediamo quindi cosa ha da offrire a te Aruba Hosting grazie alle nuove offerte.

Dominio con email personalizzata da 0,99 euro il primo anno! 1 dominio Swite – Social Website Pannello per gestione DNS Redirect verso altro sito Pannello di controllo dominio 5 Caselle email da 1 GB (POP3/IMAP) IMAP Antivirus e antispam Webmail



Hosting Linux e Windows da 9,90 euro il primo anno! 1 dominio con certificato SSL DV incluso HiSpeed Cache Spazio web e traffico illimitati 5 caselle email 1 GB



Hosting WordPress e WooCommerce da 11,90 euro il primo anno! 1 Dominio con certificato SSL DV incluso WordPress preinstallato AI Assistant Starter Sito più veloce con HiSpeed Cache HTTP/2 e HTTP/3 HTTP/3 5 caselle Email



SuperSite Easy e Professional da 17,90 euro il primo anno! Personalizzabile. Puoi scegliere ogni aspetto del tuo sito web, dal design alle funzionalità, rendendolo unico. Intuitivo. L’editor è semplice da utilizzare e non richiede alcuna conoscenza tecnica per riuscire a creare un sito web professionale. Ottimizzato. L’esperienza di navigazione sul sito viene resa ottimale grazie a un design che si adatta a desktop, smartphone e tablet. Collaborativo. È possibile gestire il sito insieme al proprio team tramite 20 utenze abilitate.



Aruba Drive da 25 euro il primo anno! 1 utenza Spazio illimitato Priority traffic fino a 8 GB al giorno

