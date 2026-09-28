Aruba Hosting: funzionalità professionali a prezzi folli

Se cerchi funzionalità professionali e complete in un unico servizio a prezzi folli grazie alle nuove offerte allora Aruba Hosting è la soluzione che fa per te. Scopri tutto quello che offre a partire da soli 0,99 euro! Dominio email, Hosting Linux e Windows, WordPress e WooCommerce, SuperSite Easy e Professional e Aruba Drive. Insomma, un pozzo di opzioni che ti permetteranno di fornire la giusta carica alle tue idee per darle vita.
Cosa offre Aruba Hosting a prezzi folli
Vediamo quindi cosa ha da offrire a te Aruba Hosting grazie alle nuove offerte.
- Dominio con email personalizzata da 0,99 euro il primo anno!
- 1 dominio
- Swite – Social Website
- Pannello per gestione DNS
- Redirect verso altro sito
- Pannello di controllo dominio
- 5 Caselle email da 1 GB (POP3/IMAP)
- IMAP
- Antivirus e antispam
- Webmail
- Hosting Linux e Windows da 9,90 euro il primo anno!
- 1 dominio con certificato SSL DV incluso
- HiSpeed Cache
- Spazio web e traffico illimitati
- 5 caselle email 1 GB
- Hosting WordPress e WooCommerce da 11,90 euro il primo anno!
- 1 Dominio con certificato SSL DV incluso
- WordPress preinstallato
- AI Assistant Starter
- Sito più veloce con HiSpeed Cache
- HTTP/2 e HTTP/3
- HTTP/3
- 5 caselle Email
- SuperSite Easy e Professional da 17,90 euro il primo anno!
- Personalizzabile. Puoi scegliere ogni aspetto del tuo sito web, dal design alle funzionalità, rendendolo unico.
- Intuitivo. L’editor è semplice da utilizzare e non richiede alcuna conoscenza tecnica per riuscire a creare un sito web professionale.
- Ottimizzato. L’esperienza di navigazione sul sito viene resa ottimale grazie a un design che si adatta a desktop, smartphone e tablet.
- Collaborativo. È possibile gestire il sito insieme al proprio team tramite 20 utenze abilitate.
- Aruba Drive da 25 euro il primo anno!
- 1 utenza
- Spazio illimitato
- Priority traffic fino a 8 GB al giorno
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Pubblicato il 28 set 2026
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