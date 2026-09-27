Affida i tuoi file a un vero cloud privato: NordLocker Premium è al 53% di sconto

Se qualcuno ti ha detto che tutti i cloud sono uguali ti ha mentito! Infatti, è fondamentale scegliere bene quali soluzioni storage della “nuvola” scegliere perché ci vanno contenuti particolarmente sensibili o comunque personali. Proprio per questo c’è NordLocker Premium, il cloud veramente privato. Cosa stai aspettando? Abbonati al 53% di sconto! Si tratta di un’occasione unica disponibili sull’abbonamento annuale.

Sono tre le caratteristiche premium che rendono questa soluzione tra le prime scelte dagli esperti e dai professionisti in tutto il mondo. Prima di tutto NordLocker Premium è sempre crittografato. Infatti, con le sue funzionalità avanzate crittografa i tuoi file nel cloud o in locale per proteggere i tuoi dati. Inoltre, offre sicurezza semplificata. In altre parole trascini e rilasci qualsiasi tipo di file che desideri proteggere.

Infine, NordLocker Premium offre un’app multi-device che permette di avere il controllo dei tuoi dati. Ciò significa che l’azienda non può mai vedere le tue chiavi di crittografia o ciò che memorizzi nel tuo cloud. Si tratta di un elemento fondamentale per decretare se un sistema di storage online è davvero privato e rispetta la privacy degli utenti.

Cosa offre il cloud privato di NordLocker Premium

Il cloud privato di NordLocker Premium offre tantissime funzionalità e caratteristiche a un prezzo sicuramente competitivo rispetto ad altre soluzioni simili. Con il 53% di sconto! hai:

Crittografia inattaccabile;

Sincronizzazione perfetta tra i tuoi dispositivi;

Condivisione sicura dei file;

Autenticazione a più fattori;

Assistenza prioritaria 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ogni volta che trascini o carichi i file nell’app sono subito protetti in pochi secondi. NordLocker è stato progettato per garantire la privacy, lasciandoti il controllo completo sui tuoi dati. Nessuno può e potrà mai accedere ai tuoi file senza il tuo permesso. E tutti i file sono sincronizzati su tutti i dispositivi in modo sicuro. Nel caso in cui danneggiassi o perdessi il tuo dispositivo, potrai recuperare i tuoi dati con un clic.