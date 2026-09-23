Con Hosting Aruba nasce il tuo progetto online a partire da 0,99€

Hosting Aruba è la suite dove trovi tutta la ferramenta che ti serve per far nascere il tuo progetto online senza dover spendere una fortuna. Potrai scegliere in totale libertà ed economia email, drive, sito o e-commerce a partire da soli 0,99 euro più IVA per il primo anno. Scopri tutte le opzioni disponibili per rendere le tue idee realtà online.

Prima di tutto devi comunicare in modo professionale con un indirizzo di posta elettronica personalizzato. Scegli quello che vuoi a partire da soli 0,99 euro + IVA il primo anno. Una email personalizzata è il miglior modo per farti riconoscere dai tuoi destinatari e comunicare in modo professionale la tua identità. Inserisci il tuo dominio personalizzato scegliendo tra .it, .com, .cloud, .eu, .info e .ai.

Il tuo sito personalizzato con Hosting Aruba

Dopodiché dovrai affidarti a WordPress e WooCommerce, gli strumenti più utilizzati per realizzare siti web ed e-commerce. In base alle tue necessità, questo pacchetto parte da soli 11,90 euro + IVA il primo anno. Non importa quale sia il tuo progetto, questa è la soluzione Hosting Aruba più adatta a te, o meglio, che si adatta a te. Infatti, potrai scegliere tra più pacchetti tutti con intelligenza artificiale integrata:

Hosting per WordPress Soluzione base per creare il tuo sito, configurarlo e aggiornarlo in totale autonomia. 1 Dominio con certificato SSL DV incluso WordPress preinstallato AI Assistant Starter Sito più veloce con HiSpeed Cache HTTP/2 e HTTP/3 HTTP/3 5 caselle Email

Hosting Gestito per WordPress Piattaforma ottimizzata per WordPress. Concentrati sui contenuti del tuo sito, agli aggiornamenti ci pensa Aruba. 1 Dominio con certificato SSL DV incluso WordPress preinstallato AI Assistant Sito più veloce con HiSpeed Cache HTTP/2 e HTTP/3 HTTP/3 Caselle Email Illimitate Piattaforma ottimizzata con aggiornamenti e backup automatici Supporto avanzato disponibile

Hosting Gestito per WooCommerce Piattaforma ottimizzata per WooCommerce. Pensa ai tuoi clienti e affidati a un servizio gestito. 1 Dominio con certificato SSL DV incluso WooCommerce preinstallato AI Assistant Sito più veloce con HiSpeed Cache HTTP/2 e HTTP/3 HTTP/3 Caselle Email Illimitate Piattaforma ottimizzata con aggiornamenti e backup automatici Supporto avanzato disponibile

