 Con Hosting Aruba nasce il tuo progetto online a partire da 0,99€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con Hosting Aruba nasce il tuo progetto online a partire da 0,99€

Dove c'è Hosting Aruba nasce il tuo progetto online: attiva email, drive, sito web o e-commerce a partire da soli 0,99€ il primo anno.
Con Hosting Aruba nasce il tuo progetto online a partire da 0,99€
Informatica Cloud & Hosting
Dove c'è Hosting Aruba nasce il tuo progetto online: attiva email, drive, sito web o e-commerce a partire da soli 0,99€ il primo anno.
Aruba - Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Hosting Aruba è la suite dove trovi tutta la ferramenta che ti serve per far nascere il tuo progetto online senza dover spendere una fortuna. Potrai scegliere in totale libertà ed economia email, drive, sito o e-commerce a partire da soli 0,99 euro più IVA per il primo anno. Scopri tutte le opzioni disponibili per rendere le tue idee realtà online.

Scegli Hosting Aruba

Prima di tutto devi comunicare in modo professionale con un indirizzo di posta elettronica personalizzato. Scegli quello che vuoi a partire da soli 0,99 euro + IVA il primo anno. Una email personalizzata è il miglior modo per farti riconoscere dai tuoi destinatari e comunicare in modo professionale la tua identità. Inserisci il tuo dominio personalizzato scegliendo tra .it, .com, .cloud, .eu, .info e .ai.

Il tuo sito personalizzato con Hosting Aruba

Dopodiché dovrai affidarti a WordPress e WooCommerce, gli strumenti più utilizzati per realizzare siti web ed e-commerce. In base alle tue necessità, questo pacchetto parte da soli 11,90 euro + IVA il primo anno. Non importa quale sia il tuo progetto, questa è la soluzione Hosting Aruba più adatta a te, o meglio, che si adatta a te. Infatti, potrai scegliere tra più pacchetti tutti con intelligenza artificiale integrata:

  • Hosting per WordPress
    • Soluzione base per creare il tuo sito, configurarlo e aggiornarlo in totale autonomia.
      • 1 Dominio con certificato SSL DV incluso
      • WordPress preinstallato
      • AI Assistant Starter
      • Sito più veloce con HiSpeed Cache
      • HTTP/2 e HTTP/3
      • HTTP/3
      • 5 caselle Email
  • Hosting Gestito per WordPress
    • Piattaforma ottimizzata per WordPress. Concentrati sui contenuti del tuo sito, agli aggiornamenti ci pensa Aruba.
      • 1 Dominio con certificato SSL DV incluso
      • WordPress preinstallato
      • AI Assistant
      • Sito più veloce con HiSpeed Cache
      • HTTP/2 e HTTP/3
      • HTTP/3
      • Caselle Email Illimitate
      • Piattaforma ottimizzata con aggiornamenti e backup automatici
      • Supporto avanzato disponibile
  • Hosting Gestito per WooCommerce
    • Piattaforma ottimizzata per WooCommerce. Pensa ai tuoi clienti e affidati a un servizio gestito.
      • 1 Dominio con certificato SSL DV incluso
      • WooCommerce preinstallato
      • AI Assistant
      • Sito più veloce con HiSpeed Cache
      • HTTP/2 e HTTP/3
      • HTTP/3
      • Caselle Email Illimitate
      • Piattaforma ottimizzata con aggiornamenti e backup automatici
      • Supporto avanzato disponibile

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Discord attiva la verifica dell'età, dopo le proteste

Discord attiva la verifica dell'età, dopo le proteste
Windows 11 KB5124010: importanti novità per Esplora file

Windows 11 KB5124010: importanti novità per Esplora file
Clipchamp, arriva l'upscaling AI in 4K: bene, ma non benissimo

Clipchamp, arriva l'upscaling AI in 4K: bene, ma non benissimo
Google Messaggi, arriva la nuova interfaccia per la ricerca

Google Messaggi, arriva la nuova interfaccia per la ricerca
Discord attiva la verifica dell'età, dopo le proteste

Discord attiva la verifica dell'età, dopo le proteste
Windows 11 KB5124010: importanti novità per Esplora file

Windows 11 KB5124010: importanti novità per Esplora file
Clipchamp, arriva l'upscaling AI in 4K: bene, ma non benissimo

Clipchamp, arriva l'upscaling AI in 4K: bene, ma non benissimo
Google Messaggi, arriva la nuova interfaccia per la ricerca

Google Messaggi, arriva la nuova interfaccia per la ricerca
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
23 set 2026
Link copiato negli appunti