Aruba entra nel mondo eSport partendo da Bergamo

Aruba entra nel mondo Esport attraverso una prima sponsorizzazione legata all'Esport Palace di Bergamo. Una scelta strategica importante dal punto di vista comunicativo: l'accordo firmato con AK Management, infatti, sposa il brand e la struttura nel nome della fibra, uno degli elementi più importanti per chiunque approcci il mondo Esport.

Fibra Aruba e Esport

Fibra Aruba è stata annunciata nei mesi scorsi e rappresenta una delle offerte più valide in termini di equilibrio costi/qualità a livello italiano: con questa iniziativa il gruppo inizia la promozione della propria offerta, così come spiegato dal direttore marketing Gabriele Sposato:

Siamo entusiasti di entrare dalla porta principale nel mondo degli Esport e di farlo con un partner d'eccezione come AK Esports, nel “tempio” italiano del gaming. Dal 1994 Aruba è sinonimo di web e servizi IT: sono milioni, ad oggi, i clienti italiani che ogni giorno usano strumenti digitali e applicazioni in cloud per comunicare e rendere più smart il proprio lavoro o la vita quotidiana. La Fibra di Aruba è ora un potente alleato per sessioni di gaming senza interruzioni e la sponsorizzazione dell'Esport Palace ci dà la possibilità di avvicinare al brand Aruba tutti gli appassionati di Esport.

Il significato dell'operazione è chiaro: tanto per la fibra di Aruba quanto per tutto il mondo Esport, le performance sono costantemente al centro dell'attenzione. Di qui la necessità di tenere sempre alte le aspettative, per fare in modo che l'offerta possa essere sempre ad alti livelli e possa così rispondere ad esigenze evolute come quelle dei gamer.

Con la Esports Marathon 2021 (11-12 settembre), Aruba esordirà con il grande pubblico dell'Esport Palace sulla scia di giochi quali Fortnite, Assetto Corsa, League of Legends e Call of Duty – Warzone. L'evento sarà anche disponibile online, su Twitch.