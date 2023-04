Aruba e fatturazione elettronica, una combinazione vincente e vantaggiosa

Il regime forfettario, introdotto nel 2015, è una formula adottata da un numero elevato di soggetti che svolgono lavori con un giro d’affari limitato.

A partire dal primo gennaio 2024, anche per questa soluzione sarà obbligatorio il passaggio alla fatturazione elettronica: si tratta di un passaggio non da poco, anche visto il numero di forfettari presenti nel nostro paese.

Sebbene la fattura elettronica possa costituire un vantaggio, come ogni novità appare anche come alquanto disorientante. Non per niente, sul mercato, sono apparse diverse piattaforme in grado di semplificare la vita per chi ha fatto (o sta per fare) questo salto.

Fatturazione Elettronica di Aruba, sotto questo punto di vista, si presenta come una soluzione vincente, con diversi punti vantaggiosi che la fanno spiccare tra la nutrita concorrenza.

Fatturazione Elettronica di Aruba: la soluzione ideale

La gestione a norma di legge delle nuove fatture elettroniche può essere, per chi non si trova abitualmente a stretto contatto con la tecnologia, un po’ traumatica. La soluzione proposta di Aruba, dunque, mira proprio ad eliminare ogni tipo di stress, fornendo diverse caratteristiche che rendono unico questo servizio.

In primis, possiamo citare lo spazio di archiviazione delle fatture. Si parla di un archivio cloud, con 1 GB di spazio a disposizione dell’utente: quanto basta per conservare in un posto sicuro fino a 100.000 fatture.

Per rendere più facile la fiscalità, poi, è possibile consentire l’accesso a tale spazio anche per il proprio commercialista. L’app mobile, del tutto gratuita, permette di accedere a una dashboard con tanto di report e dati statistici interessanti sulla propria attività.

Questi dati sono importanti per avere sempre chiara la situazione rispetto ad entrate e uscite della propria attività.

Caratteristiche del servizio:

Invio, ricezione e conservazione a norma

Gestione tramite app gratuita

Dashboard con report e grafici

Collaborazione con il tuo commercialista

Import anagrafiche e fatture

Ricerca aziende sul Registro delle Imprese

Invio email da indirizzo personalizzato

Quanto costa tutto ciò?

Grazie alla promozione di Aruba, è possibile ottenere questo potente strumento di gestione per appena 1,00 € una tantum per un primo trimestre.

Al termine di tale periodo, è possibile ottenere tutti questi vantaggi per appena 25,00 € annui: un costo a dir poco accessibile per gestire le fatture elettroniche senza stress.

