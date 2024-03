Aruba Fibra 10 Gbps: naviga più veloce che mai

Se sei stanco di dover attendere il caricamento lento delle pagine web, Aruba Fibra ha trovato la soluzione perfetta per te! Con il servizio “Download 10 Gbps“, sarà possibile navigare in modo rapido come se ci si trovasse a bordo di un jet privato.

Tuttavia, tieni in considerazione del fatto che la velocità sarà disponibile solo nelle aree coperte dalla rete FTTH di Open Fiber. Non approfittare del servizio se non sei sicuro di poterlo realmente utilizzare. Il prezzo di partenza delle promozioni in Fibra è di 17,69 euro mensili per i primi 6 mesi.

Aruba Fibra 10 Gbps: i dettagli

L’opzione che permette di estendere la velocità in download ha un costo ben preciso, ma per un periodo limitato potrebbe essere attivato a soli 12 euro al mese. Dopo questo periodo promozionale, il costo salirà a 24 euro al mese. Quindi, se sei interessato, è meglio prendere una decisione al più presto per risparmiare. Tieni presente che stai investendo in una delle migliori connessione internet disponibile, quindi vale sicuramente la pena!

Inoltre, considera l’importanza di avere l’attrezzatura giusta. Un normale router non sarà in grado di offrire prestazioni a questo livello. Dovrai invece optare per un Modem abilitato al supporto della rete fino a 10 Gigabit al secondo.

Non temere se ti senti confuso dal lato tecnico: Aruba mette a disposizione uno strumento di verifica sulla copertura disponibile sul proprio sito web. In questo modo, potrai verificare a pieno se la velocità incredibile raggiungerà la tua abitazione.

Se sei deciso a dire addio ai tempi di attesa e abbracciare un’esperienza ad alta velocità, non aspettare e attiva subito il servizio “Download 10 Gbps” offerto da Aruba Fibra. La tua esperienza internet raggiungerà un nuovo livello, e finalmente potrai dire addio ai tempi morti in rete. Allora, cosa stai aspettando? Non perdere tempo: è ora di tuffarti nella velocità! Hai tempo fino al 29 Aprile 2024 per accedere alla promozione!