Aruba Fibra: 17,69€ al mese e zero costi attivazione

Una connessione ad alte performance è ormai una necessità sentita da parte di qualunque tipo di utente: dal professionista che lavora in smart working fino al gamer competitivo.

Trovare un servizio realmente efficace ma che, allo stesso tempo, ha prezzi accettabili, non è però così semplice. Il rischio è quello di ritrovarsi ad affrontare rallentamenti della connessione e persino disconnessioni frequenti.

Esiste dunque una soluzione in cui qualità e costi accessibili riescono a coesistere?

Aruba, azienda italiana già nota nel settore hosting, ha deciso di lanciarsi nel settore fibra ottica, con la proposta nota come Aruba Fibra.

L’offerta, tra le altre cose, è soggetta a una promozione fino all’11/08/2022 che la rende particolarmente vantaggiosa.

Con Aruba Fibra una soluzione “in linea” con le tue necessità

Aruba Fibra è attivabile con zero costi d’attivazione (le pratiche burocratiche costano solo 20 euro) capace di raggiungere una velocità di connessione da 1 Gbps, attraverso un router viene fornito dall’azienda stessa.

Anche nei comuni più piccoli, contesti dove la linea presenta spesso problemi, questo servizio permette di raggiungere velocità di download pari a 500 Mbps. Una caratteristica che rende Aruba Fibra molto ambita anche da chi non vive nei grandi centri urbani.

Un’altro vantaggio legato a questo provider è la possibilità di utilizzare la modalità Stop&Go!. La stessa permette di ottenere una pausa di 30 giorni consecutivi del servizio ogni anno, risparmiando dunque una mensilità nel caso di ferie o comunque di lunghe assenze da casa.

Il mese di prova, con la modalità soddisfatti o rimborsati è un altro vantaggio innegabile. Anche l’assistenza, attiva via chat o via telefono 24 ore su 24, rappresenta un plus da non sottovalutare.

In virtù della suddetta promozione Aruba Fibra viene a costare solo 17,69€ al mese per i primi 12 mesi del servizio.

