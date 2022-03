Aruba Fibra a 0 euro al mese grazie al MISE

Aruba, come la maggior parte dei provider italiani, aderisce al Bonus Connettività stanziato dal MISE ovvero dal Ministero dello Sviluppo Economico. Grazie a questo Voucher le varie aziende oltre ai liberi professionisti possono godere di un contributo che dipende dalla tecnologia di connessione ed anche dalla durata del contratto stipulato.

Il bonus erogabile parte dai 300 euro fino ad arrivare a massimo 2500 euro ed è valido per tutti i cittadini possessori di Partita IVA che sono iscritti al Registro delle Imprese e che hanno meno di 250 dipendenti.

Vediamo ora cosa offre nello specifico Aruba, un operatore italiano che da poco offre servizi di connettività oltre ai suoi normali servizi di hosting.

Ecco l’offerta INCREDIBILE di Aruba grazie al MISE!

Il provider italiano offre per i suoi clienti in Partita IVA che possono aderire al Voucher Connettività un’offerta davvero vantaggiosa per 18 mesi. La promozione messa a disposizione da questo operatore si chiama Fibra Aruba PRO e prevede internet illimitato flat 24 ore su 24 in FTTH fino ad 1 Gigabit al secondo di velocità in download e 300 Mbps in upload, Modem incluso, chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi numero sia mobile che fisso oltre all’indirizzo IPv4 e IPv6 statico. Il tutto a 0 euro ogni mese, IVA esclusa, con prezzo bloccato per 18 mesi.

Facendo due conti, la connessione ad internet vi costerà solo 6,11 euro mensili per 18 mesi. Questa cifra, in pratica, corrisponde all’IVA.

Inoltre, Aruba garantisce assistenza 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno tramite chat per qualsiasi problema inerente al vostro contratto.

Ricordiamo anche che l’offerta in questione è dedicata esclusivamente ai possessori di Partita IVA che possono aderire al Bonus MISE e che quindi hanno determinate caratteristiche. La promozione ha un vincolo contrattuale di 18 mesi ma è possibile disdire con soli 16,39 euro più IVA. Inoltre, non prevede costi di attivazione iniziali nemmeno in Aree Bianche.

