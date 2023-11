Aruba Fibra con Aruba Drive scontato del 70%: la combo perfetta

Aruba, uno dei principali provider di servizi internet in Italia, ha lanciato una nuova promozione che combina la sua offerta Fibra con uno sconto del 70% su Aruba Drive, il suo servizio di cloud storage.

Questa combinazione è particolarmente vantaggiosa per chi cerca una soluzione completa per la propria connessione internet, che offra sia velocità e affidabilità che spazio illimitato per archiviare i propri file.

Aruba Fibra: velocità e affidabilità

Aruba Fibra offre la vera fibra FTTH (Fiber To The Home), che garantisce velocità di download fino a 2,5 Gbps e upload fino a 1 Gbps.

Ciò significa che potrai godere di una connessione internet senza interruzioni, ideale per streaming in alta definizione, gaming online e lavoro da remoto.

Inoltre, Aruba Fibra è un servizio affidabile e sicuro, garantito da una rete capillare che copre oltre il 90% del territorio italiano.

Aruba Drive è un servizio di cloud storage che offre spazio illimitato per archiviare i tuoi file. Ciò significa che potrai salvare tutte le tue foto, video, documenti e altri contenuti senza preoccuparti di esaurire lo spazio.

Aruba Drive è accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, quindi potrai accedere ai tuoi file da qualsiasi luogo. Inoltre, il servizio offre una serie di funzionalità avanzate, come il backup automatico, la condivisione dei file e la protezione dei dati.

La combinazione di Aruba Fibra con Aruba Drive è la soluzione ideale per chi cerca una connessione internet veloce, affidabile e sicura, con spazio illimitato per archiviare i propri file.

Grazie alla promozione in corso, potrai attivare Aruba Fibra a partire da soli 17,69 euro al mese per i primi 6 mesi e ottenere uno sconto del 70% su Aruba Drive, che ti costerà solo 1,49 euro al mese. Questa offerta è valida fino al 31 dicembre 2023, quindi affrettati ad approfittarne!

