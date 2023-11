Aruba Fibra: connessione FTTH ad alta velocità a un prezzo imbattibile

Se devi cercare l’offerta fibra migliore per la tua abitazione, Aruba propone qualcosa di davvero unico. Grazie alla promozione attualmente in vigore, otterrai velocità straordinarie pagando soltanto 17,69 euro al mese per 6 mesi e senza alcuna spesa di attivazione.

Inoltre, se attivi il servizio online, hai la possibilità di usufruire di uno sconto extra del 70% su Aruba Drive, soluzione integrata che ti consente di avere spazio illimitato l’archiviazione e la condivisione dei tuoi file.

I due piani Aruba disponibili: quale scegliere per le tue esigenze?

Aruba Fibra offre una rete in fibra ottica FTTH che assicura una velocità di download fino a 2,5 Gbps e di upload fino a 1 Gbps.

Ciò significa che puoi ascoltare musica, scaricare file rapidamente, giocare online e fare videochiamate senza alcun problema di buffering o rallentamenti.

Aruba offre un’ampia scelta per soddisfare le tue necessità. Puoi scegliere tra “Fibra Aruba All-in Promo” al costo di 19,89 euro al mese per i primi sei mesi, con cui è compreso un router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate, o “Fibra Aruba Promo” a 17,69 euro per sei mesi e la possibilità di selezionare servizi aggiuntivi personalizzati.

Entrambe le offerte includono servizi come indirizzo IPv6 statico, assistenza clienti e chat H24.

Attivare Aruba Fibra è facilissimo. Per prima cosa devi completare online il processo di acquisto (bastano pochi minuti), ma prima devi verificare quale tecnologia è disponibile presso il tuo indirizzo di residenza.

Puoi gestire l’attivazione tramite il tuo smartphone optando per l’orario migliore per te. Infine, arriverà a casa tua il tecnico incaricato da Aruba che configurerà il router Wi-Fi. Fatto questo, potrai immediatamente navigare con la velocità fino a 2,5 Gbps.

Unisciti ad Aruba Fibra e approfitta dello straordinario sconto del 70% su Aruba Drive. Tutto in un unico prodotto: l’archiviazione con spazio illimitato, sia per salvare che condividere i tuoi file.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.