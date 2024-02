Aruba Fibra: guarda lo sport su DAZN senza blocchi

Guardare gli eventi sportivi in streaming con lag e qualità scadenti è per fortuna un lontano ricordo se scegli la Fibra di Aruba. Questa offerta, attualmente attivabile ONLINE a meno di 18 euro al mese, è adatta a tutte le piattaforme di streaming ma in particolare l’abbiamo testata a fondo con DAZN.

Insieme a TIM, questo è uno dei pochi provider in grado di offrire una velocità massima fino a 10 Gigabit al secondo. L’upgrade della velocità non è però un’opzione gratuita. La connessione “maggiorata” ha un costo aggiuntivo richiesto ogni mese pari a 12 euro.

Aruba Fibra: la connessione di qualità senza costi di attivazione

L’offerta di Aruba prevede la Fibra illimitata fino ad 1 Gigabit al secondo in download, Modem a noleggio con soli 2,20 euro al mese e chiamate nazionali sempre opzionali a 4 euro in più al mese. Il prezzo di partenza bloccato per i primi 6 mesi è pari a 17,69 euro mensili.

Inoltre, con l’attivazione della Fibra ottieni uno sconto del 70% su Aruba Drive, uno spazio di condivisione e archiviazione illimitato per i tuoi file.

Se la Fibra in FTTH non arriva da te, non c’è bisogno di preoccuparsi: grazie alla tecnologia FTTC e FWA puoi goderti la convenienza delle nostre offerte con la massima velocità disponibile. In parole povere, con la FTTC – più comunemente detta Fibra Misto Rame – dall’armadio stradale a casa tua sei collegato in Rame, mentre, dalla centrale al cabinet stradale il collegamento è fibrato. Invece, la FWA o Misto Radio è un insieme di due tecnologie. Infatti, la connessione viene sviluppata in due parti, una in fibra ottica e l’altra utilizzando le frequenze radio.

Aruba è presente anche nelle Aree Bianche con un costo maggiorati di 5 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.