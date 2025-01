Aruba Fibra: la soluzione internet su misura, a partire da 17,69€ la mese

Sei alla ricerca di una connessione internet veloce e affidabile? Aruba Fibra propone un’offerta completa che soddisfa le diverse esigenze di famiglie, professionisti e aziende. Grazie alle tecnologie di ultima generazione, alle opzioni personalizzabili e ai vantaggi esclusivi, con Aruba Fibra puoi navigare fino a 10 Gbps in download, a partire da 17,69€ al mese.

Offerte attive e promozioni

1. Aruba Fibra Promo

Fibra fino a 1 Gbps

Zero costi di attivazione

Canone scontato a 17,69 € al mese per 6 mesi , poi 24,90 € al mese

, poi 24,90 € al mese Promo valida fino al 27/01/2025

2. Aruba Fibra All-in Promo

Fibra fino a 1 Gbps

Router Wi-Fi a noleggio incluso nell’offerta

incluso nell’offerta Chiamate nazionali illimitate

Canone scontato a 19,89 € al mese per 6 mesi , poi 27,90 € al mese

, poi 27,90 € al mese Promo valida fino al 03/02/2025

Entrambe le offerte si basano sulla tecnologia FTTH (Fiber To The Home), con la possibilità di potenziare ulteriormente la velocità in download fino a 2,5 Gbps o 10 Gbps, e in upload fino a 1 Gbps, sottoscrivendo specifici servizi opzionali. Se nella tua zona non è disponibile la fibra ottica, Aruba si impegna a offrirti la migliore tecnologia esistente al tuo indirizzo.

Personalizza la tua connessione

Aruba Fibra ti permette di creare il tuo pacchetto ideale, aggiungendo soltanto i servizi davvero utili per te. Ecco alcune delle opzioni disponibili:

Download fino a 2,5 Gbps o fino a 10 Gbps : per chi desidera le massime prestazioni.

: per chi desidera le massime prestazioni. Chiamate nazionali illimitate : conserva il tuo numero di telefono fisso o attivane uno nuovo.

: conserva il tuo numero di telefono fisso o attivane uno nuovo. Router Wi-Fi a noleggio : evita il costo iniziale di un modem e utilizza un dispositivo sempre aggiornato.

: evita il costo iniziale di un modem e utilizza un dispositivo sempre aggiornato. Assistenza Casa, Cybersecurity e molto altro: garanzia contro i guasti domestici, protezione avanzata sul web, attivazione di un IPv4 pubblico statico o dinamico, e perfino Xbox Game Pass Ultimate per i gamer più appassionati.

Nessun costo di attivazione e massima flessibilità

Uno dei punti di forza di Aruba Fibra è l’assenza di costi di attivazione, valida anche nelle cosiddette “aree bianche” o in caso di migrazione da un altro operatore. Inoltre, se dovessi avere l’esigenza di disdire il servizio, potrai farlo in qualsiasi momento con un costo di soli 20 €.

Stop&Go!

Un’altra novità è la funzione “Stop&Go!”: puoi mettere in pausa la tua connessione per 30 giorni consecutivi una volta all’anno, ideale se stai per partire per le vacanze e non vuoi pagare inutilmente per un servizio che in quel periodo non utilizzeresti. Per attivare subito Aruba Fibra clicca qui.