Aruba Fibra, per te rete FTTH da soli 17,69€ al mese

Hai mai sentito parlare di Aruba Fibra? Si tratta di una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che ti consente di avere direttamente a casa tua la vera fibra FTTH “Fiber To The Home” con velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps.

Dunque, se vuoi navigare senza interruzioni ad un costo davvero conveniente puoi acquistare Aruba Fibra a partire da 17,69 € al mese per sei mesi. In più i costi di attivazione sono gratuiti e sei libero di uscire da Aruba quando vuoi con soli 20€.

Attivare la fibra Aruba è semplicissimo: puoi completare l’acquisto in pochi minuti, gestire l’attivazione con il tuo smartphone, attendere il tecnico incaricato e iniziare a navigare con la fibra di Aruba.

Aruba Fibra: la soluzione per internet a casa

Cerchi da tempo una soluzione per poter navigare online senza interruzioni? Aruba ti offre quello che stavi cercando ad un ottimo prezzo. Fibra Aruba Promo rappresenta infatti la soluzione per poter godere dello streaming, scaricare file e giocare online. Non a caso, Aruba punta ad offrire non solo servizi utili ma anche la connessione più performante ed affidabile sul mercato.

Non dimenticare che i data center del network sono alimentati da energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili. L’ecosostenibilità, infatti, più che una semplice politica energetica, per Aruba rappresenta una vera filosofia aziendale.

Non perdere altro tempo se vuoi portare la fibra super veloce a casa tua. Approfitta della promozione e attiva Fibra Aruba Promo a soli 17,69 euro al mese per 6 mesi. Cliccando sul campo “verifica copertura”, sulla pagina web dedicata, puoi verificare personalmente se la tua zona è coperta. Per la verifica ti viene solamente chiesto di inserire comune, indirizzo e numero civico.

