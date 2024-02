Aruba Fibra: velocità da record a 10 Gbps con sconto e attivazione gratuita

Sei frustrato, lo sappiamo. La tua connessione Internet è lenta, discontinua e provoca buffering ed eccessiva latenza quando guardi contenuti in streaming e giochi online. Come lo sappiamo? Se sei qui a leggere questo articolo, vuol dire che stai cercando un altro provider di fibra ottica.

Non soltanto per te, ma per tutti gli altri utenti che versano nelle tue stesse condizioni, presentiamo l’eccezionale offerta di uno dei migliori servizi fibra in Italia: Aruba Fibra.

Se sottoscrivi il servizio online, avrai sia uno sconto che l’attivazione gratuita. Continua a leggere per conoscere tutti i particolari.

Aruba Fibra: opzioni di abbonamento a partire da 17,69€/mese

La prima opzione di abbonamento offerta da Aruba Fibra è quella da 17,69€ al mese per i primi 6 mesi. Scaduto questo termine, il costo mensile passa a 26,47€. Comunque risparmierai tanto, visto che l’attivazione è gratuita.

Se vuoi una soluzione più completa, la versione All-In a 19,89€ al mese comprende anche il router Wi-Fi in comodato d’uso e chiamate nazionali illimitate. Questa offerta, valida fino al 29 aprile, ti offre la velocità di download fino a 10 Gbps a soli 12€ al mese, invece che 24€.

Vuoi scoprire la tua zona è coperta dal provider? Devi entrare nella pagina ufficiale, inserire il tuo domicilio e aspettare le risposta.

Se l’infrastruttura FTTH non è ancora presente, puoi scegliere quella FTTC al medesimo prezzo, sempre senza costi di attivazione. Se il servizio non dovesse soddisfarti (molto improbabile!), potrai richiedere il recesso pagando soltanto 20 euro.

Tra i servizi, particolarmente apprezzato dagli utenti è Stop&Go. In pratica, puoi bloccare la fornitura per 30 giorni consecutivi all’anno. È ottimo se per un certo periodo sei lontano da casa, tipo in estate quando vai in vacanza.

Per ogni dubbio, problema o richiesta, potrai contattare il servizio clienti, che è disponibile h24 e 7 giorni su 7. Attiva la fibra oggi stesso: clicca sul bottone qui sotto!

