Aruba Fibra: velocità in download fino a 10 Gbps a soli 17€

Navigare online senza interruzioni non è semplice se non si ha a disposizione una linea internet efficiente ma, sopratutto, un abbonamento in grado di garantire una velocità adeguata. Con Aruba Fibra non devi più preoccuparti di fastidiosi rallentamenti quando navighi online, oppure durante una semplice sessioni di gaming con i tuoi amici.

Quale momento migliore se non questo per acquistare la Aruba Fibra? Oggi puoi infatti acquistare la fibra a soli 17,69 euro al mese per 6 mesi, anzichè 26,47. Ricorda che la promozione non è illimitata!

Non a caso, dunque, Vera fibra FTTH ti offre una velocità in download fino a 10 Gbps e in upload fino a 2,5 Gbps. Approfitta della promozione prima che sia troppo tardi: accedendo alla pagina web dedicata puoi anche verificare la copertura nella tua zona in totale autonomia.

Attiva subito Aruba Fibra a 17,6 euro

Aruba Fibra: la soluzione per navigare senza interruzioni

Aruba fibra oltre ad assicurarti una connessione stabile e veloce ad un ottimo prezzo, offre una serie di vantaggi che al giorno d’oggi non è del tutto semplice avere.

Nello specifico, Aruba ti dà l’opportunità di attivare la promozione senza pagare costi di attivazione anche per le aree bianche e in caso di migrazione. Inoltre, hai 1 mese di tempo per cambiare idea: se decidi di ripensarci, infatti, ti sarà restituito in 5 giorni la somma che hai speso. Il servizio Stop&Go ti consente invece risparmiare programmando una pausa di 30 giorni consecutivi, ogni anno, quando vai in vacanza!

A rendere la promozione del tutto speciale anche la possibilità di avere assistenza e chat a disposizione H24. Non perdere altro tempo: attiva subito la fibra a soli 17,69 euro. Ricorda che la Fibra di Aruba è disponibile anche nei comuni più piccoli, con una velocità standard in upload fino a 500 Mbps.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.