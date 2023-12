Aruba Hosting: ORA con il 60% di sconto extra

Aruba oltre alla sua Fibra, offre anche diverse soluzioni Hosting per chi necessita di avere un servizio di qualità per il suo sito web. L’azienda in questione è italiana ed è nel settore da diversi anni. Questo è sicuramente un valora aggiunto visto che non sono di certo gli ultimi arrivati.

Attualmente, inoltre, è possibile accedere ad una promozione natalizia che permette di scontare del 60% alcuni prodotti presenti nel catalogo ONLINE. Per vedere i vari servizi scontati potete fare click sul bottone che trovate qui sotto.

Lo sconto viene applicato grazie ad un coupon che abbiamo riservato per voi lettori di Punto-Informatico.it. Il buono da inserire è FESTE60.

Aruba Hosting: ecco i dettagli

Il voucher che vi abbiamo indicato poc’anzi è valido anche sui prodotti già scontati solo fino al giorno 8 Gennaio 2024.

Tra i vari servizi con il 60% di sconto è possibile richiedere con soli 15,60 euro + IVA per il primo anno l’Hosting WordPress. Abbiamo scelto questo servizio perché il CMS in questione è il più richiesto ed utilizzato nella creazione e gestione dei siti web.

Questo servizio adatto per chi utilizza WordPress è forse il più essenziale. Non troviamo, infatti, tutta la gestione del provider e gli aggiornamenti automatici. Per trovare tutto ciò è necessario scegliere un hosting gestito, disponibile, anch’esso scontato del 60%, a partire da soli 31,60 euro.

Le caratteristiche che accomunano tutti gli hosting WP sono le seguenti:

HiSpeed Cache : la funzione in pratica incrementa la velocità di caricamento del vostro sito.

: la funzione in pratica incrementa la velocità di caricamento del vostro sito. Intrusion Detection (IDS) e anti-DDoS : previene gli attacchi degli hacker per evitare danni al tuo progetto.

e : previene gli attacchi degli hacker per evitare danni al tuo progetto. Spazio Web e traffico senza alcun limite su SSD

1 dominio sempre incluso anche al rinnovo

5 caselle email da 1 Giga di storage ciascuna

WordPress preinstallato

Certificato SSL DV : il tuo sito avrà il massimo standard di sicurezza.

: il tuo sito avrà il massimo standard di sicurezza. Data Center dislocato in Italia con 2 Gigabit al secondo di banda.

dislocato in Italia con 2 Gigabit al secondo di banda. Assistenza sempre con te: tutti i servizi offrono supporto via chat, telefono, mail e ticket oppure tramite alcuni tutorial. Via chat, ad esempio, è possibile avere assistenza 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Costi ed altro

Il pacchetto che abbiamo visto quest’oggi è disponibile a soli 15,60 euro per il primo anno. A partire dalla seconda annualità, verrà rinnovato a 39€.

