Aruba Hosting: soluzioni per tutte le necessità dei siti web o degli e-commerce

In un’epoca in cui la presenza online è essenziale, la scelta del giusto fornitore di hosting diventa fondamentale per il successo di progetti digitali.

Aruba Hosting si presenta come una risorsa completa, poiché offre una vasta gamma di servizi che spaziano dalle email e drive alle soluzioni avanzate per la creazione di siti web ed e-commerce.

Aruba propone soluzioni per l’acquisizione di un dominio con email personalizzate a partire da soli 0,99 € + IVA per il primo anno. Questo servizio non solo consente ai professionisti di comunicare in modo efficace ma costruisce anche una solida credibilità digitale.

Per chi cerca il controllo totale, Aruba presenta piani di hosting su piattaforme Linux e Windows con prezzi a partire da 11,90 € + IVA per il primo anno, garantendo flessibilità e personalizzazione nella gestione dei siti web.

Aruba Hosting: massima potenza con WordPress e WooCommerce

Aruba si rivolge agli appassionati di WordPress e WooCommerce, offrendo pacchetti dedicati a partire da 19,90 € + IVA per il primo anno. Queste soluzioni semplificano la creazione di siti web ed e-commerce in modo intuitivo e accessibile.

Per coloro che preferiscono soluzioni immediate, Aruba propone SuperSite Easy e Professional a partire da 17,90 € + IVA per il primo anno, senza costi aggiuntivi.

Con Aruba Drive a partire da 25,00 € + IVA per il primo anno, gli utenti possono usufruire di una piattaforma con spazio di archiviazione illimitato, perfetto per gestire file in modo efficiente e sicuro.

Aruba semplifica il trasferimento di siti web o e-commerce esistenti sulla propria piattaforma, garantendo un processo affidabile e sicuro.

La sicurezza è una priorità per Aruba, che protegge i suoi server e i siti web dei clienti attraverso firewall avanzati, sistemi di Intrusion Detection e protezione anti-DDoS.

La conformità con il GDPR e le certificazioni ISO 27001 garantiscono il massimo livello di sicurezza. Con Aruba Hosting, sicurezza e prestazioni sono al centro di ogni progetto online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.