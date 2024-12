Aruba Hosting, Black Friday infinito con il 70% di sconto (scade oggi)

Il Black Friday di Aruba Hosting termina ufficialmente oggi. Se si ha un nuovo progetto online o si desidera cambiare piano hosting del proprio sito, segnaliamo la possibilità di ottenere il 70% di extra sconto con l’ultima promozione disponibile sul sito ufficiale di Aruba, con prezzi a partire da 4,47 euro per un anno.

Tra le offerte più interessanti si annovera quella che ha per protagonista il piano Hosting WordPress Gestito Smart, disponibile al prezzo scontato di 4,47 euro per il primo anno invece di 14,90 euro. Per approfittare dell’extra sconto del 70% è sufficiente usare il codice promo BLACKHOSTING24 (lo stesso per tutti i piani di Aruba).

Le caratteristiche chiave di Aruba Hosting

Il piano hosting di Aruba in sconto del 70% include WordPress già installato e un tool AI per ottimizzare la pubblicazione dei contenuti. Sono inoltre compresi gli aggiornamenti di temi e plugin, così come backup automatici eseguiti ogni quattro ore e controlli giornalieri di sicurezza per rilevare eventuali vulnerabilità dei plugin.

Un ulteriore punto di forza è l’ambiente di staging, attraverso cui i titolari di un sito web possono apportare le proprie modifiche al tema e testarle prima di pubblicarle online. Così facendo, sia la manutenzione che lo sviluppo del sito sono più semplici e sicuri.

Hosting WordPress Gestito Smart include 1 dominio, fino a 50.000 visitatori mensili, 5 caselle e-mail da 1 GB, aggiornamenti automatici, un assistente AI, HiSpeed Cache, un ambiente di staging e l’opzione di trasferimento del sito (a costo zero). In più, comprende un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette.

L’offerta in corso, che consente di attivare il piano Hosting WordPress Gestito Smart di Aruba a 14,90 euro al mese, scade oggi, mercoledì 4 dicembre.