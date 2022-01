Aruba vince la sfida con Iliad sulla fibra: costi e dettagli

Il tempo di mettere in fila tutti i dettagli e la situazione si è dipanata: a poche ore dall'annuncio di entrata sul mercato della fibra da parte di Iliad, l'offerta di Aruba si dimostra ancora la più conveniente sul mercato. Per arrivare a questa conclusione, infatti, occorre analizzare ogni singolo costo dell'abbonamento per poter avere elementi chiari di raffronto.

Per entrambi c'è il bollino verde della fibra FTTH di OpenFiber e per entrambi si parla pertanto di banda ultralarga. Tuttavia Iliad ha mescolato le carte sui prezzi rispetto alla diretta concorrente e per fare confronti occorre scorrere le tradizionali clausole scritte in piccolo, da cui esce una verità a tutto tondo ben più completa e probante.

La Fibra di Aruba o di Iliad?

Della Fibra di Aruba già si conoscono i dettagli da tempo:

17,49 euro/mese per un anno (26,47 euro/mese successivamente)

per un anno (26,47 euro/mese successivamente) nessun costo di attivazione

nessun vincolo contrattuale

costi di disattivazione o trasferimento della linea pari a 20 euro

Modem opzionale (2,2 euro/mese)

Della Fibra di Iliad si stanno iniziando a conoscere i dettagli in queste ore:

23,99 euro/mese (il prezzo di 15,99 euro mensili è riservato ai soli clienti mobile)

(il prezzo di 15,99 euro mensili è riservato ai soli clienti mobile) costo di installazione: 39,99 euro/mese

costo di disattivazione o trasferimento della linea: 19 euro

nessun vincolo contrattuale

Iliadbox in comodato d'uso gratuito (ma extender in locazione ad un prezzo teoricamente pari a 2,2 euro/mese, ma il PDF indicato sul sito ufficiale non è in realtà raggiungibile).

Alla luce di questi dettagli, e tenendo in considerazione come il costo di uscita è similare e l'utilità di un extender potrà essere valutata da ognuno sul proprio caso specifico, è chiaro come la Fibra di Aruba sia conveniente rispetto a quella di Iliad per ben 59 mesi consecutivi. Solo al 60esimo mese, infatti, il costo complessivo viene a parificarsi.

Il vantaggio massimo optando per Aruba lo si ottiene dopo 12 mesi grazie al minor costo di attivazione (nullo per Aruba) e al minor costo mensile dell'offerta iniziale: la differenza arriva a sfiorare i 120 euro. Secondo i calcoli basati sui costi ufficiali forniti dai due operatori, inoltre, la Fibra di Aruba resta conveniente nel confronto per ben 5 anni.

Alla luce dei grandi cambiamenti che il settore affronta anno dopo anno, è chiaramente meglio “intascare” un vantaggio immediato, perché la piena libertà di cambiare operatore in prospettiva consente di muovere le proprie pedine sapendo di avere sempre e comunque un vantaggio economico già in cassaforte.

Altro elemento da tenere in considerazione in questo confronto è il tipo di modem/router utilizzato: Iliad ha infatti scelto una opzione proprietaria lasciando al cliente la possibilità di optare liberamente per soluzioni alternative, ma la compatibilità è limitata a pochi prospetti (Turris Omnia 2020 o MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN). L'approccio Aruba è invece in linea con i principi del Modem Libero, garantendo massima compatibilità con altri device sul mercato e mettendo a disposizione in locazione un FritzBox 7530 a 2,2 euro/mese. Se si effettua il raffronto tra i due operatori calcolando anche la spesa per il noleggio del router, il risultato non cambia: l'opzione Aruba resta la più conveniente per 31 mesi consecutivi.

Prima di scegliere è importante poter mettere sul piatto numeri omogenei e raffrontabili, così da dipanare l'orizzonte e consegnare ad ognuno la possibilità di optare per la migliore opzione in piena consapevolezza. Il raffronto in esame è stato composto a partire dai dati forniti nei documenti contrattuali dei due operatori, ad oggi i più convenienti sul mercato italiano della fibra FTTH – pur se su due piani differenti di convenienza.