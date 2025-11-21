Aruba lancia il suo Black Friday: sconti del 70% su hosting e domini

Aruba dà ufficialmente il via al Black Friday con una maxi-promozione che quest’anno si trasforma in un vero Black Month. Fino al 30 novembre, tutti i servizi di hosting, domini e email professionale possono essere acquistati con un extra sconto del 70% utilizzando il codice dedicato BLACKHOSTING25, applicabile anche ai prodotti già ribassati.
Si tratta della promozione più conveniente del’anno per chi vuole portare online un progetto personale o far crescere la propria presenza digitale. Per approfittarne basta andare sul sito di Aruba e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.
Black Month Aruba: come funziona lo sconto e quali servizi include
La promozione di Aruba permette di accedere a un ampio catalogo di servizi a prezzi fortemente ridotti: dal dominio con email ai piani di hosting Linux e Windows, fino alle soluzioni ottimizzate per WordPress, WooCommerce e ai pacchetti SuperSite per creare un sito completo senza competenze tecniche.
Per ottenere il 70% di sconto basta inserire il codice BLACKHOSTING25 nel riepilogo ordine, valido fino al 30 novembre. Tra le principali offerte disponibili:
- Domini con email: da 0,30 € + IVA per il primo anno (anziché 0,99 €), con rinnovo a 16,49 € + IVA;
- Hosting Easy Linux e Windows: da 2,97 € + IVA per il primo anno (prezzo originale 9,90 €);
- Hosting WordPress e Hosting Gestito WordPress: da 4,47 € + IVA anziché 14,90 €;
- SuperSite Easy e Professional: rispettivamente da 5,37 € e 5,97 € + IVA per il primo anno;
- Hosting Gestito WooCommerce: da 23,97 € + IVA anziché 79,90 €;
- Aruba Drive (Easy, Advanced e Professional): prezzi da 7,50 € + IVA per il primo anno, con sconto del 70%.
Tutti i piani sono pensati per chi vuole avviare un nuovo sito, aprire un e-commerce o ottimizzare la gestione dei propri file. Il tutto con strumenti intuitivi e semplici da usare, nello stile di Aruba.