 Aruba lancia il suo Black Friday: sconti del 70% su hosting e domini
Aruba ha lanciato la sua super promozione per il Black Friday 2025. Tantissimi sconti su hosting, domini e servizi email: ecco come averli.
Aruba dà ufficialmente il via al Black Friday con una maxi-promozione che quest’anno si trasforma in un vero Black Month. Fino al 30 novembre, tutti i servizi di hosting, domini e email professionale possono essere acquistati con un extra sconto del 70% utilizzando il codice dedicato BLACKHOSTING25, applicabile anche ai prodotti già ribassati.

Si tratta della promozione più conveniente del’anno per chi vuole portare online un progetto personale o far crescere la propria presenza digitale. Per approfittarne basta andare sul sito di Aruba e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.

Vai all’offerta di Aruba

Black Month Aruba: come funziona lo sconto e quali servizi include

La promozione di Aruba permette di accedere a un ampio catalogo di servizi a prezzi fortemente ridotti: dal dominio con email ai piani di hosting Linux e Windows, fino alle soluzioni ottimizzate per WordPress, WooCommerce e ai pacchetti SuperSite per creare un sito completo senza competenze tecniche.

Per ottenere il 70% di sconto basta inserire il codice BLACKHOSTING25 nel riepilogo ordine, valido fino al 30 novembre. Tra le principali offerte disponibili:

  • Domini con email: da 0,30 € + IVA per il primo anno (anziché 0,99 €), con rinnovo a 16,49 € + IVA;
  • Hosting Easy Linux e Windows: da 2,97 € + IVA per il primo anno (prezzo originale 9,90 €);
  • Hosting WordPress e Hosting Gestito WordPress: da 4,47 € + IVA anziché 14,90 €;
  • SuperSite Easy e Professional: rispettivamente da 5,37 € e 5,97 € + IVA per il primo anno;
  • Hosting Gestito WooCommerce: da 23,97 € + IVA anziché 79,90 €;
  • Aruba Drive (Easy, Advanced e Professional): prezzi da 7,50 € + IVA per il primo anno, con sconto del 70%.

Tutti i piani sono pensati per chi vuole avviare un nuovo sito, aprire un e-commerce o ottimizzare la gestione dei propri file. Il tutto con strumenti intuitivi e semplici da usare, nello stile di Aruba.

Vai all’offerta di Aruba

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

Edoardo D'amato
21 nov 2025
