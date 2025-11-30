 Aruba non delude mai: hosting Linux e Windows a partire da soli 9,90€ per la tua attività
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Aruba non delude mai: hosting Linux e Windows a partire da soli 9,90€ per la tua attività

Hosting Aruba a 9,90€: soluzioni affidabili, sicure e performanti per il tuo sito, con opzioni WordPress già pronte all’uso. Scoprile tutte!
Aruba non delude mai: hosting Linux e Windows a partire da soli 9,90€ per la tua attività
Informatica Cloud & Hosting
Hosting Aruba a 9,90€: soluzioni affidabili, sicure e performanti per il tuo sito, con opzioni WordPress già pronte all’uso. Scoprile tutte!

Scegliere un servizio di hosting affidabile e sicuro ti sembra complicato? Non con Aruba, che non solo è leader italiano per solidità e sicurezza, ma mette anche a tua disposizione soluzioni semplici, stabili e garantite per costruire il successo del tuo progetto online a partire da soli 9,90€ al mese per il primo anno.

Aruba da sempre rappresenta una certezza per chi cerca performance, protezione e continuità operativa, grazie a data center proprietari in Italia, monitoraggio costante e infrastrutture progettate per garantire massima stabilità. E se desideri l’immediatezza di WordPress già installato, puoi affidarti alle soluzioni Hosting WordPress gestito, ideali per chi vuole concentrarsi sui contenuti senza pensare alla parte tecnica.

Avvia il tuo sito con Aruba Hosting

Crea il tuo sito con Aruba: l’affidabilità prima di tutto

Le soluzioni Hosting WordPress completamente gestite da Aruba combinano affidabilità, sicurezza avanzata e facilità di utilizzo, offrendoti tutto ciò che serve per far crescere il tuo progetto online senza preoccupazioni.

  • Hosting Windows Basic – 9,90€ + IVA per il 1° anno, con 5 caselle email da 1GB, registrazione dominio, certificazione SSL DV e spazio web e traffico illimitati.
  • Hosting Windows Easy –  9,90€ + IVA per il 1° anno, con 10 GigaMail, registrazione dominio, certificazione SSL DV e spazio web e traffico illimitato, caselle email illimitate da 1GB e DB MSSQL Server con Backup.
  • Hosting Windows Advanced 19,90€ + IVA per il 1° anno, con 20 GigaMail, registrazione dominio, certificazione SSL DV e spazio web e traffico illimitato, caselle email illimitate da 1GB e DB MSSQL Server con Backup e 5 caselle PEC.
  • Hosting Windows Professional – 49,90€ + IVA per il 1° anno, con 30 GigaMail, registrazione dominio, certificazione SSL DV e spazio web e traffico illimitato, caselle email illimitate da 1GB e DB MSSQL Server con Backup e 10 caselle PEC.

Scegli il piano hosting perfetto per il tuo sito e affidati alla solidità e alla continuità di Aruba, l’hosting italiano più scelto da chi vuole stabilità, sicurezza e zero pensieri.

Avvia il tuo sito con Aruba Hosting

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Elimina l'ansia degli abbonamenti: InternXT è il cloud che paghi una sola volta ed è tuo per sempre

Elimina l'ansia degli abbonamenti: InternXT è il cloud che paghi una sola volta ed è tuo per sempre
Il Black Friday di Internxt continua: 90% di sconto sui piani a vita

Il Black Friday di Internxt continua: 90% di sconto sui piani a vita
Crea un sito professionale con l'editor AI di IONOS: è gratis per un anno

Crea un sito professionale con l'editor AI di IONOS: è gratis per un anno
Black Friday Hostinger: l'offerta che porta il tuo sito online da 1,95€ al mese

Black Friday Hostinger: l'offerta che porta il tuo sito online da 1,95€ al mese
Elimina l'ansia degli abbonamenti: InternXT è il cloud che paghi una sola volta ed è tuo per sempre

Elimina l'ansia degli abbonamenti: InternXT è il cloud che paghi una sola volta ed è tuo per sempre
Il Black Friday di Internxt continua: 90% di sconto sui piani a vita

Il Black Friday di Internxt continua: 90% di sconto sui piani a vita
Crea un sito professionale con l'editor AI di IONOS: è gratis per un anno

Crea un sito professionale con l'editor AI di IONOS: è gratis per un anno
Black Friday Hostinger: l'offerta che porta il tuo sito online da 1,95€ al mese

Black Friday Hostinger: l'offerta che porta il tuo sito online da 1,95€ al mese
Roberta Bonori
Pubblicato il
30 nov 2025
Link copiato negli appunti